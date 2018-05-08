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12:39 (мск), источник: Деловое сообщество

Перед новыми лифтами на Ворошиловском мосту уже просел асфальт

Пользователи социальных сетей выложили ролик, где показали, как быстро асфальтовое покрытие на новом мосту пришло в негодность.

«Новые лифты только открыли! Просто жесть!» — комментируют авторы.

Однако эксперты призывают не паниковать, да, проседание асфальта видно, но угрозы жизни и здоровью ростовчан нет. «Это появилось на деформационном шве — его некачественно сделали. Мост построили, а металлоконструкции потом подвели. Возможно, они просели где-то, и шов начал немного разрушаться», — рассказал порталу 161.ru архитектор Владимир Перекрестов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Скорее всего покрытие в ближайшее время отремонтируют, опасности нет, просто временные неудобства. 13 мая на эти участки придется большая нагрузка. «Ростов-Арена» примет последний, третий тестовый матч. ФК «Ростов» сыграет с екатеринбургским «Уралом». Планируется полная загрузка стадиона — 45000 зрителей. В связи с наплывом болельщиков центральные улицы города перекроют для движения автотранспорта, как личного, так и городского, а часть Ворошиловского моста станет пешеходной.

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