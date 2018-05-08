Перед новыми лифтами на Ворошиловском мосту уже просел асфальт

Однако эксперты призывают не паниковать, да, проседание асфальта видно, но угрозы жизни и здоровью ростовчан нет. «Это появилось на деформационном шве — его некачественно сделали. Мост построили, а металлоконструкции потом подвели. Возможно, они просели где-то, и шов начал немного разрушаться», — рассказал порталу 161.ru архитектор Владимир Перекрестов.

Скорее всего покрытие в ближайшее время отремонтируют, опасности нет, просто временные неудобства. 13 мая на эти участки придется большая нагрузка. «Ростов-Арена» примет последний, третий тестовый матч. ФК «Ростов» сыграет с екатеринбургским «Уралом». Планируется полная загрузка стадиона — 45000 зрителей. В связи с наплывом болельщиков центральные улицы города перекроют для движения автотранспорта, как личного, так и городского, а часть Ворошиловского моста станет пешеходной.