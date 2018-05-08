Стало известно, когда вернут воду в 3 микрорайона Воронежа

Завершить аварийно-восстановительные работы на месте порыва трубопровода на улице 9 Января, из-за которого без воды остались около 30 тыс. жителей, планируется к 16:00 вторника, 8 мая. После этого специалисты должны восстановить водоснабжение в трёх микрорайонах города — Придонском, Подклетном и Новом, сообщила пресс-служба мэрии.

Жители этих микрорайонов уже провели без воды все выходные — тогда решение об отключении воды было принято городской комиссией по ЧС из-за аварийного состояния крупного магистрального водовода. В понедельник, 7 мая, водоканал сообщил о том, что вместо стальной изношенной трубы диаметров 600 мм проложили современный полиэтиленовый трубопровод с высокой износостойкостью и сроком эксплуатации не менее 50 лет. Однако, видимо, проведённого ремонта оказалось недостаточно — произошло технологическое нарушение на стыке труб.технологическое нарушение на стыке труб.