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12:58 (мск), источник: Вести - Воронеж

Стало известно, когда вернут воду в 3 микрорайона Воронежа

Пока жильцам подвозят техническую воду.

Источник: AP 2018

Завершить аварийно-восстановительные работы на месте порыва трубопровода на улице 9 Января, из-за которого без воды остались около 30 тыс. жителей, планируется к 16:00 вторника, 8 мая. После этого специалисты должны восстановить водоснабжение в трёх микрорайонах города — Придонском, Подклетном и Новом, сообщила пресс-служба мэрии.

До окончания аварийных работ жителям будут подвозить техническую воду по следующим адресам:

Микрорайон Подклетное — улица Арбатская к домам № 61 и 66.

Микрорайон Придонской — улица 232 Стрелковой дивизии к домам № 2−4, 11−13, 43−45, улица Селикатная к дому № 25.

Микрорайон Новый — улица 9 Января, к дому № 241/1.

Из-за коммунальной аварии без воды остались около 30 тыс. воронежцев. Под отключение попали:

Придонской

многоквартирные дома:

улица Силикатная 10, 12, 16, 18, 20, 15, 17, 19, 21, 23, 25; улица Защитников Родины 1а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; улица Мосина 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11; улица Заполярная 1а, 7, 9; улица Папова 10; улица Киселева 1, 5, 17, 21; улица 232 Стрелковой Дивизии 2, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51;.

частный сектор:

улица Крейзера, Мазлумова, Романтиков, Евдокима Огнева, Афанасьева, Геофизическая, пер. Заполярный, улица Северцова.

Подклетное

— частный сектор:

улица Арбатская, Весны, пер. Луговой, улица Октября, Надежная, Большая, Петра Праслова, Дачная, Германа Титова, Светлая, Новоселов, Пригородная, Богатая, Красочная, пер. Коновкина, Приозерная, пер. 9 Января, улица Черемушки, Счастливая, пер. Березки, пер. Верный, улица Песочная, Мусихина, пер. Радужный.

Новый

— многоквартирные дома:

улица 9 Января 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 241/11, 214/ 14, 241/15.

Жители этих микрорайонов уже провели без воды все выходные — тогда решение об отключении воды было принято городской комиссией по ЧС из-за аварийного состояния крупного магистрального водовода. В понедельник, 7 мая, водоканал сообщил о том, что вместо стальной изношенной трубы диаметров 600 мм проложили современный полиэтиленовый трубопровод с высокой износостойкостью и сроком эксплуатации не менее 50 лет. Однако, видимо, проведённого ремонта оказалось недостаточно — произошло технологическое нарушение на стыке труб.технологическое нарушение на стыке труб.

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