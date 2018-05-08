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12:52 (мск), источник: Вести - Воронеж

Ещё один детский сад построят под Воронежем к июлю 2019 года

Воронежские власти приступили к поиску подрядчика для разработки рабочей документации и строительства детского сада на 340 мест в микрорайоне «Ольха» в Новой Усмани.

Источник: AP 2018

Максимальная стоимость объекта — 199,3 млн рублей, говорится в аукционной документации, опубликованной на сайте госзакупок. Работы проведут за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.

Заказчиком выступила администрация Новоусманского района. Победителю торгов предстоит разработать рабочую документацию, построить здание и благоустроить и озеленить территорию. Возле детского сада появятся амфитеатр, 14 ротонд и малые архитектурные формы. Финансирование в 2018 году составит 129,3 млн рублей, в 2019-м — 70 млн рублей.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 14 мая, победителя определят при помощи электронного аукциона 18 мая. Подрядчик обязуется завершить все работы до 1 июля 2019 года. Контроль за строительством объекта оценили в 5,4 млн рублей.

До 1 июля 2019 года планируется построить ещё один детский сад — в селе Ямное Рамонского района. Новое учреждение сможет принять 220 детей. Стоимость разработки документации и строительства детского сада оценили в 181,48 млн рублей.

Оба объекта появятся в рамках госпрограммы Воронежской области «Развитие образования». Она призвана ликвидировать очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет на получение услуг дошкольного образования за счёт строительства новых детских садов и развития вариативных форм дошкольного образования.

В Воронеже в рамках госпрограммы «Развитие образования» до 2020 года появятся 14 детских садов и 10 школ.

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