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13:33 (мск), источник: БЕЛТА

В местах празднований 9 Мая будет работать максимальное количество пропускных пунктов

Личный состав органов внутренних дел с 9.00 9 мая до 9.00 10 мая переводится на усиленный вариант несения службы.

Источник: БЕЛТА

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В местах массовых празднований 9 Мая будет работать максимальное количество пропускных пунктов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян.

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Личный состав органов внутренних дел с 9.00 9 мая до 9.00 10 мая переводится на усиленный вариант несения службы. Для координации работы и организации взаимодействия в МВД будет организована работа оперативно-ситуационного штаба, аналогичные штабы будут развернуты и в территориальных подразделениях. «Места праздничных мероприятий будут взяты под особый контроль, в наиболее многолюдных будет организован пропускной режим. Предусмотрено выставление оцепления по периметру с использованием мобильных турникетов. Будет проведен осмотр саперно-пиротехническими группами и оборудовано необходимое количество контрольно-пропускных пунктов для досмотра граждан и их вещей, а также эвакуационных выходов. Произведены расчеты и для того, чтобы люди быстро могли попасть в охраняемую зону, будет задействовано максимальное количество контрольно-пропускных пунктов», — рассказал Дмитрий Курьян.

В Минске во время утренних мероприятий на пл. Победы будут работать 10 контрольно-пропускных пунктов с 24 пунктами пропуска. «Перед каждым КПП будет установлен информационный стенд с указанием запрещенных к проносу предметов и вещей. Традиционно для ветеранов, инвалидов, беременных и людей с детьми будут оборудованы отдельные контрольно-пропускные пункты, о которых можно будет узнать у любого сотрудника милиции», — сказал Дмитрий Курьян.

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