В местах празднований 9 Мая будет работать максимальное количество пропускных пунктов

Личный состав органов внутренних дел с 9.00 9 мая до 9.00 10 мая переводится на усиленный вариант несения службы. Для координации работы и организации взаимодействия в МВД будет организована работа оперативно-ситуационного штаба, аналогичные штабы будут развернуты и в территориальных подразделениях. «Места праздничных мероприятий будут взяты под особый контроль, в наиболее многолюдных будет организован пропускной режим. Предусмотрено выставление оцепления по периметру с использованием мобильных турникетов. Будет проведен осмотр саперно-пиротехническими группами и оборудовано необходимое количество контрольно-пропускных пунктов для досмотра граждан и их вещей, а также эвакуационных выходов. Произведены расчеты и для того, чтобы люди быстро могли попасть в охраняемую зону, будет задействовано максимальное количество контрольно-пропускных пунктов», — рассказал Дмитрий Курьян.