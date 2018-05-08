Беспилотный автомобиль Uber распознал пешехода и решил не тормозить

Инженеры компании намеренно завысили порог распознавания объектов на дороге, чтобы снизить количество ложных срабатываний, из-за которых автомобиль вынужден тормозить.

19 марта автомобиль компании передвигался в городе Темпе штата Аризона в автономном режиме с водителем-испытателем. В это время 49-летняя Элейн Херцберг (Elaine Herzberg) шла по разделительной полосе дороги и толкала велосипед, груженный пластиковыми пакетами. Затем она решила перейти дорогу в неположенном месте и свернула на проезжую часть, после чего ее сбил автомобиль Uber. Женщину отвезли в больницу, но через некоторое время она скончалась от травм.

После анализа места происшествия и записи с видеорегистратора полиция пришла к предварительному выводу, что автомобилю было крайне сложно успеть затормозить, но также отметила, что не обнаружила признаков того, что машина пыталась снизить скорость перед столкновением. На опубликованной позднее записи видеорегистратора также видно, что до момента столкновения автомобиль двигался, не снижая скорость, хотя женщина появилась в свете фар примерно за полторы секунды до удара. Эта видеозапись вызвала вопросы относительно действий автопилота у специалистов в области беспилотных автомобилей. Например, разработчики подразделения компании Intel, разрабатывающего системы компьютерного зрения для беспилотных автомобилей, применили к ролику свои алгоритмы, которые смогли обнаружить женщину с велосипедом примерно за секунду до столкновения.

Издание The Information сообщило со ссылкой на два источника в Uber, что алгоритмы автомобиля все-таки обнаружили пешехода до столкновения, но приняли решение, что действия для предотвращения столкновения не нужны. Это произошло из-за того, что инженеры компании повысили порог распознавания опасных объектов на дороге, потому что у системы нередко случаются ложные срабатывания, при которых она обнаруживает опасные объекты там, где их на самом деле нет. Находившийся на водительском сиденье инженер компании не успел среагировать на пешехода, потому что не следил за дорогой, что подтверждается роликом с видеорегистратора внутри автомобиля. В ответ на запрос журналистов Uber заявила, что участвует в расследовании Национального совета по безопасности на транспорте США и из-за этого не может комментировать подробности инцидента.

Это не первое смертельное ДТП с участием автомобиля, передвигающегося в автономном режиме, которое произошло из-за настроек системы на фильтрацию ложных срабатываний. В 2016 году автомобиль Tesla с активированной системой автопилота попал в дорожно-транспортное происшествие, при котором погиб его водитель. Автомобиль врезался в полуприцеп тягача, который в момент ДТП двигался перпендикулярно дороге. Глава Tesla Илон Маск заявил, что радар автомобиля настроен таким образом, что игнорирует высоко находящиеся объекты, потому что иначе автомобиль будет часто тормозить из-за ложных срабатываний на дорожные знаки и другие объекты. Из-за этого, а также того, что камеры не распознали белый прицеп на фоне светлого неба, автомобиль въехал под прицеп и его верхняя часть оказалась смятой.