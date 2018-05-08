Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Кирстен Данст родила первенца
В России появилась своя Эйфелева башня
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Российский хоккеист: Арена в Копенгагене не подходит для хоккея
Разгромы обмана: почему у России ужасный календарь
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
10Историческая встреча лидеров двух Корей
12:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Илон Маск появился с новой девушкой

Илон Маск начал тайно встречаться с певицей Граймс. Они познакомились благодаря каламбуру про искусственный интеллект. Перед тем, как опубликовать его у себя в Twitter, Маск проверил, не шутил ли кто-то так же, и обнаружил, что Граймс сделала это три года назад. Она призналась, что он стал первым, кто понял ее юмор.

Илон Маск начал тайно встречаться с певицей Граймс. Как сообщает издание Page Six, их роман начался с шутки про искусственный интеллект.

Глава компаний Tesla и Space X появился с девушкой на благотворительном мероприятии Met Gala. Источники сообщили изданию, что молодые люди познакомились около месяца назад.

Илон Маск хотел опубликовать в своем Twitter каламбур, посвященный мысленному эксперименту Василиск Роко, суть которого заключается в дилемме, стоит ли помогать созданию злого искусственного интеллекта, который в будущем захватит власть и будет наказывать всех, кто ослушается его приказов, и тех, кто не помогал его придумывать. Маск собирался запостить фразу «Василиск рококо», высмеивающую одновременно и запутанность эксперимента, и сложность и причудливость французского стиля XVIII века.

Однако когда бизнесмен вбил это словосочетание в поиск, он обнаружил, что несколько лет назад певица Граймс выпустила клип на песню Flesh Without Blood, главную героиню которого звали Василиск Рококо. Маск написал Граймс, и та ответила, что он стал первым за три года человеком, который понял ее шутку. После этого они начали общаться и вскоре отправились на свидание.

Певица Граймс (настоящее имя Клер Элис Бушее) прославилась в 2012 году, войдя в список «самых интересных исполнителей года» по версии журнала New Musical Express. Она исполняет песни в экспериментальном жанре и выпустила четыре альбома.

 Раскрыт план Путина для «решительного прорыва»
США предрекли смерть авиации России
Лидер протестов Армении Никол Пашинян стал премьером
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
Порошенко назвал число российских солдат в Донбассе
«Грачи» поумнели. Чем опасен модернизированный штурмовик Су-25
Евгений Малкин не сыграет на чемпионате мира по хоккею
В США оценили последствия ядерного удара со стороны России
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Белорусы уволили тренера после разгрома от России. Обзор ЧМ Обзор игрового дня чемпионата мира по хоккею
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма Инцидент произошел на площадке криминальной ленты «ЛАбиринт», в которой занят голливудский актер
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Съемки жилья: почему собственникам квартир лучше не следить за арендаторами
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Большинство сайтов по бронированию жилья признали опасными
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь