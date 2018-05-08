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15:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

На острове Ольхон 12 проектов местных жителей получили гранты

Гранты на реализацию получили 12 проектов в сфере экологии, образования, культуры и развития туризма, представленных жителями байкальского острова Ольхон на конкурс Центра поддержки общественных инициатив. Об этом 8 мая 2018 года сообщает Агентство социальной информации.

Как рассказала руководитель проекта «Ольхон — территория экологического развития» Эльмира Семёнова, 50 тыс. рублей выделил Центр поддержки общественных инициатив, остальные 233 тыс. рублей — спонсоры и благотворители, это почти в шесть раз больше, чем было в 2017 году.

В целом 40 тыс. рублей получил проект «Добро пожаловать в Хужир» по созданию карты-баннера столицы острова и её интерактивной копии. Автор идеи Любовь Кирильчук рассказала, что поселок разросся, туристы часто не знаю, что где находится. На баннер, который установят около библиотеки на главной улице Хужира, планируется нанести не только улицы, магазины и турбазы, но, в первую очередь, объекты культуры — краеведческий музей, дом культуры, картинную галерею и т. д. На интерактивной карте туристы и местные жители также смогут увидеть, какие и где проходят интересные выставки, концерты и другие мероприятии. Проект будет реализован в начале июня — к новому туристическому сезону.

Кроме того, финансирование выделено на обустройство мини-музея «Дом рыбака» в деревне Песчанка. Когда-то на этом месте был исправительно-трудовой лагерь, большая рыболовецкая артель, которая ловила омуль для фронта во время Великой Отечественной войны. Другой краеведческий проект называется «Халгай — как много в этом слове», он предполагает подготовку издания по истории исконного бурятского улуса, который славился достижениями в разведении скота. По проекту «В гостях у бурят» в деревне Харанцы будет закуплено необходимое оборудование.

Четыре гранта получили выпускники местной Школы молодого лидера — на приобретение обуви для танцевального коллектива «Феникс», на создание творческого пространства для молодежи «ТворКом», на организацию познавательной поездки школьников в Иркутск для обмена опытом по обустройству скейт-парка, на разбивку альпийской горки.

Ассоциация предпринимателей и жителей острова «ОЛЬХОНиЯ» выделила 150 тыс. рублей на проведение специализированной всероссийской научной конференции с международным участием «Ольхон — модельная территория энергоэффективности и экологического развития». В ней примут участие эксперты по экообразованию, строительству экодомов, созданию экокомплексов замкнутого типа и локальных очистных сооружений из Москвы, Новосибирска, Улан-Батора, Харькова и других городов.

«Технология акселерации проектов позволяет не только эффективно генерировать идеи населения острова, но и находить для них финансирование на самом Ольхоне и реализовывать. Итоги акселерации свидетельствуют о росте гражданской активности населения острова и консолидации жителей для решения существующих проблем», — прокомментировала Эльмира Семёнова.

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