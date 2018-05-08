Более 13 тыс. ветеранов ВОВ проживают в Иркутской области
Органы местного самоуправления в Иркутской области проводят ремонт жилых помещений ветеранов, не имеющих оснований для обеспечения жильем.
Органы местного самоуправления в Иркутской области проводят ремонт жилых помещений ветеранов, не имеющих оснований для обеспечения жильем.
В Иркутской области на 1 апреля 2018 года проживали 13893 ветерана Великой Отечественной войны, из которых 129 человек — инвалиды войны, 641 участник войны, 152 жителя блокадного Ленинграда, 321 бывший несовершеннолетний узник концлагеря, 6 инвалидов с детства
Владимир Родионов напомнил, что за счёт областного бюджета ветеранам предоставляют дополнительные меры социальной поддержки в виде натуральных льгот: проезд железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения, автомобильным транспортом междугородных маршрутов, бесплатный проезд в садоводческих маршрутах. Они имеют льготы по лекарственному обеспечению, оплате
Министр напомнил, что в регионе продолжается обследование
Владимир Родионов сообщил, что в регионе сотрудники 31 комплексном центра социального обслуживания населения предоставляют ветеранам на дому
Владимир Родионов напомнил, что по поручению президента РФ с 2008 года жильем обеспечено 7526 ветеранов, членов семей погибших на сумму 8,3 млрд рублей. В 2018 году в Иркутской области из федерального бюджета выделено 22,3 млн рублей, что позволило обеспечить жильем 17 ветеранов, в том числе восемь непосредственных участников ВОВ.
Органы местного самоуправления в Иркутской области проводят ремонт жилых помещений ветеранов, не имеющих оснований для обеспечения жильем. В муниципальных образованиях созданы специальные комиссии, которые рассматривают вопросы о необходимости ремонта жилья ветеранов.