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13:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более 13 тыс. ветеранов ВОВ проживают в Иркутской области

Органы местного самоуправления в Иркутской области проводят ремонт жилых помещений ветеранов, не имеющих оснований для обеспечения жильем.

Источник: AP 2018

В Иркутской области на 1 апреля 2018 года проживали 13893 ветерана Великой Отечественной войны, из которых 129 человек — инвалиды войны, 641 участник войны, 152 жителя блокадного Ленинграда, 321 бывший несовершеннолетний узник концлагеря, 6 инвалидов с детства из-за ранения, контузии в период войны, 112 иных категорий инвалидов и участников войны, не принимавших участие в боевых действиях, 12532 труженика тыла. Об этом со ссылкой на сведения регионального отделения Пенсионного фонда рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов, сообщает пресс-служба правительства области.

Ветераны войны, инвалиды, вдовы участников войны, жители блокадного Ленинграда являются федеральными получателями льгот и получают социальную поддержку за счет федерального бюджета. Им предоставляют ежемесячную денежную выплату в зависимости от статуса ветерана ВОВ, набор социальных услуг. Правительство Иркутской области взяло обязательства по предоставлению ежемесячной выплаты труженикам тыла и детям войны.

Владимир Родионов напомнил, что за счёт областного бюджета ветеранам предоставляют дополнительные меры социальной поддержки в виде натуральных льгот: проезд железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения, автомобильным транспортом междугородных маршрутов, бесплатный проезд в садоводческих маршрутах. Они имеют льготы по лекарственному обеспечению, оплате жилищно-коммунальных услуг, зубопротезированию.

Министр напомнил, что в регионе продолжается обследование социально-бытовых условий проживания ветеранов, началось оно в 2013 году по поручению президента Российской Федерации. За I квартал 2018 года проверили условия жизни 3218 ветеранов и 485 вдов инвалидов и участников войны. По итогам обследования приняты на социальное обслуживание 58 ветеранов.

Владимир Родионов сообщил, что в регионе сотрудники 31 комплексном центра социального обслуживания населения предоставляют ветеранам на дому социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги. Сейчас социальное обслуживание на дому получают 1 210 ветеранов. Одиноким ветеранам, участникам и инвалидам ВОВ, а также гражданам, которым присвоен статус детей ВОВ социальные услуги на дому предоставляют бесплатно. В стационарной форме социальные услуги предоставляют 99 ветеранам. Совместно с волонтерами учреждениями социального обслуживания за первый квартал 2018 года оказана помощь 179 ветеранам ВОВ.

Владимир Родионов напомнил, что по поручению президента РФ с 2008 года жильем обеспечено 7526 ветеранов, членов семей погибших на сумму 8,3 млрд рублей. В 2018 году в Иркутской области из федерального бюджета выделено 22,3 млн рублей, что позволило обеспечить жильем 17 ветеранов, в том числе восемь непосредственных участников ВОВ.

Органы местного самоуправления в Иркутской области проводят ремонт жилых помещений ветеранов, не имеющих оснований для обеспечения жильем. В муниципальных образованиях созданы специальные комиссии, которые рассматривают вопросы о необходимости ремонта жилья ветеранов.

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