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12:47 (мск), источник: ЕАН

От Тобольска до Екатеринбурга пройдет 700-километровый крестный ход

В год 100-летия убийства семьи императора Николая II, члены которой признаны святыми, состоится пеший крестный ход Тобольск-Алапаевск-Екатеринбург, пишет «Интерфакс».

Православное шествие протяженностью 700 км начнется 2 июня по благословению патриарха Кирилла.

Крестный ход состоится при участии Тобольской, Каменской и Екатеринбургской епархий. Ожидается, что в него вольются паломники из Белоруссии, Крыма, Сибири, Урала, Пскова, центральных областей и других регионов России.

Прибытие участников акции в Екатеринбург запланировано на утро 14 июля. В ночь с 16 на 17 июня в уральской столице пройдут традиционное богослужение и крестный ход до монастыря в Ганиной Яме.

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