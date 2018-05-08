От Тобольска до Екатеринбурга пройдет 700-километровый крестный ход

Крестный ход состоится при участии Тобольской, Каменской и Екатеринбургской епархий. Ожидается, что в него вольются паломники из Белоруссии, Крыма, Сибири, Урала, Пскова, центральных областей и других регионов России.

Прибытие участников акции в Екатеринбург запланировано на утро 14 июля. В ночь с 16 на 17 июня в уральской столице пройдут традиционное богослужение и крестный ход до монастыря в Ганиной Яме.