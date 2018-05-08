ХК «Салават Юлаев» выйдет из отпуска 1 июля

«С 11 по 15 июля хоккеисты будут проходить медосмотр, сдавать тесты и проведут первые командные тренировки в рамках межсезонья. 16 июля команда отправится в Финляндию, где до 27 июля пройдут учебно-тренировочные сборы в спортивном комплексе Виерумяки», — уточнили в пресс-службе клуба.

После «юлаевцы» продолжат тренировки в родных стенах до 13 августа. А 14 числа они отправятся в соседний регион для участия в предсезонном турнире за «Кубок Губернатора Челябинской области».

С 19 августа уфимская ледовая дружина продолжит тренировки в Уфе, а уже с 25 по 28 августа примет участие в традиционном турнире — «Кубке Республики Башкортостан».