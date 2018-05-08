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13:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Этим летом воронежцы смогут искупаться на четырех и позагорать на девяти пляжах

Качество воды проверят эпидемиологи накануне открытия сезона.

Источник: Комсомольская правда

Пляжный сезон вот-вот начнется. Официально. А неофициально некоторые разгоряченные воронежцы уже открыли его для себя в первомайские праздники.

По данным мэрии этим летом отдохнуть у воды можно будет в девяти местах. Отдохнуть, не значит — искупаться. Позагорать, поиграть в мяч, просто понаблюдать за игрой волн. Но в воду — ни-ни. Соответствующие аншлаги чиновники разместят на пляжах в ближайшее время. Тем, кто захочет поплавать, придется отправиться на четыре пляжа, где это будет официально разрешено принимать водные процедуры. Накануне открытия сезона, к 1 июня, санитарные врачи возьмут пробы воды по этим адресам.

Пляжи для отдыха без купания:

ООО «КС им. Горького» (Центральный район);.

Боровое, р. Усмань, ул. Пляжная, 1 В, «Сосновый бор» река Усмань в районе кордона Ближний бор;.

левый берег водохранилища южнее автодороги М-4 «Дон» у моста через реку Воронеж;.

пляж у базы «Маяк»;.

парк «Дельфин» на ул. Остужева, 2, пляж у СК «Локомотив» по ул. Панфилова (Железнодорожный район);.

Набережная Авиастроителей, 4 л; пляж на ул. Арзамасской, 4 л, парк «Алые паруса» (Левобережный район).

Адреса пляжей, где можно будет искупаться, чиновники назовут ближе к началу сезона.

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