Этим летом воронежцы смогут искупаться на четырех и позагорать на девяти пляжах
Качество воды проверят эпидемиологи накануне открытия сезона.
Качество воды проверят эпидемиологи накануне открытия сезона.
Пляжный сезон
По данным мэрии этим летом отдохнуть у воды можно будет в девяти местах. Отдохнуть, не значит — искупаться. Позагорать, поиграть в мяч, просто понаблюдать за игрой волн. Но в воду —
Пляжи для отдыха без купания:
ООО «КС им. Горького» (Центральный район);.
Боровое, р. Усмань, ул. Пляжная, 1 В, «Сосновый бор» река Усмань в районе кордона Ближний бор;.
левый берег водохранилища южнее автодороги М-4 «Дон» у моста через реку Воронеж;.
пляж у базы «Маяк»;.
парк «Дельфин» на ул. Остужева, 2, пляж у СК «Локомотив» по ул. Панфилова (Железнодорожный район);.
Набережная Авиастроителей, 4 л; пляж на ул. Арзамасской, 4 л, парк «Алые паруса» (Левобережный район).
Адреса пляжей, где можно будет искупаться, чиновники назовут ближе к началу сезона.