Этим летом воронежцы смогут искупаться на четырех и позагорать на девяти пляжах

По данным мэрии этим летом отдохнуть у воды можно будет в девяти местах. Отдохнуть, не значит — искупаться. Позагорать, поиграть в мяч, просто понаблюдать за игрой волн. Но в воду — ни-ни. Соответствующие аншлаги чиновники разместят на пляжах в ближайшее время. Тем, кто захочет поплавать, придется отправиться на четыре пляжа, где это будет официально разрешено принимать водные процедуры. Накануне открытия сезона, к 1 июня, санитарные врачи возьмут пробы воды по этим адресам.