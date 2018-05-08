Женщинам разрешили ходить с расстегнутыми джинсами

Синие мешковатые джинсы с завышенной талией имеют дополнительный пояс и застегиваются только на одну верхнюю пуговицу.

Предполагается, что остальные несколько пуговиц, расположенные ниже, остаются расстегнутыми. Таким образом, часть брюк, соединяющая пояс с бедрами, свободно свисает. Однако покупателям предложили носить штаны и более привычным способом: их можно натянуть выше талии и застегнуть полностью.

Джинсы Y/Project доступны на сайте Farfetch по цене 541 доллар.