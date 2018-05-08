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18:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Новый полигон по хранению ТБО начнут строить в Нижнеудинске летом 2018 года

Изначально планировалось завершить работы до конца 2019 года.

Источник: Reuters

В правительстве Иркутской области прокомментировали ситуацию с закрытием мусорного полигона в городе Нижнеудинске. По словам министра природных ресурсов и экологии региона Андрея Крючкова, на строительство нового полигона в в текущем году выделено 89,8 млн рублей.

Место для будущего полигона площадью 14 га отведено в 11 км от границы города Нижнеудинска. Проектная мощность рассчитана на 500 тыс. тонн твердых отходов за 20 лет.

В этом году начнется строительство первой очереди объекта, сметная стоимость которой составляет 151,3 млн рублей. Изначально планировалось завершить работы до конца 2019 года.

«Учитывая ситуацию, сложившуюся в городе Нижнеудинске с вывозом твердых коммунальных отходов, Правительство Иркутской области готово рассмотреть возможность увеличения финансирования стройки в 2018 году, чтобы завершить ее досрочно. Все будет зависеть от выбора подрядчика, его возможностей ускорить темпы строительства», — сказал Андрей Крючков.

Власти Нижнеудинского района объявили конкурс на определение подрядной организации. Аукцион должен состояться 28 мая, а в первых числах июня предполагается заключение договорных отношений с исполнителем, выигравшем тендер.

С 3 мая текущего года вывозить отходы из Нижнеудинска стало некуда. В июле прошлого года суд постановил закрыть старый полигон, признав его незаконным, поскольку он находится на землях Министерства обороны России. В начале текущего месяца по требованию прокуратуры работники военного лесничества перекрыли дорогу к месту складирования мусора.

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