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14:21 (мск), источник: Actualitati.md

(ФОТО)В Кишиневе дорожную разметку нанесли прямо на землю

Неровные белые полосы для регулировки потоков движения, сегодня утром, появились на улице Николае Сулак в столичном секторе Чеканы.

На этой дороге сейчас полностью отсутствует асфальт.

Однако дорожные службы это не остановило, и за ночь прямо на земле появилась новая дорожная разметка.

Фотографиями обновленных дорог поделились жители Чекан в соцсетях.

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