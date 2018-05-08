(ФОТО)В Кишиневе дорожную разметку нанесли прямо на землю
Неровные белые полосы для регулировки потоков движения, сегодня утром, появились на улице Николае Сулак в столичном секторе Чеканы.
Неровные белые полосы для регулировки потоков движения, сегодня утром, появились на улице Николае Сулак в столичном секторе Чеканы.
На этой дороге сейчас полностью отсутствует асфальт.
Однако дорожные службы это не остановило, и за ночь прямо на земле появилась новая дорожная разметка.
Фотографиями обновленных дорог поделились жители Чекан в соцсетях.