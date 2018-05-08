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15:21 (мск), источник: Sputnik

МИД Узбекистана напомнил порядок постановки на миграционный учет во время ЧМ

В России вводятся усиленные меры безопасности в связи с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, в связи с этим изменяются правила миграционного учета (регистрации) иностранных граждан.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана обратилось к гражданам, выезжающим в Россию на период с 25 мая по 25 июля 2018 года, с напоминанием.

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Согласно указу президента РФ, в срок с 25 мая по 25 июля 2018 года на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска и Сочи период постановки иностранных граждан на миграционный учет сокращен до одних суток со дня прибытия в Россию.

«Гражданам Республики Узбекистан необходимо в обязательном порядке учитывать данные изменения, поскольку несвоевременная постановка на миграционный учет будет являться административным нарушением и может повлечь за собой последующий запрет на въезд», — говорится в сообщении.

В России вводятся усиленные меры безопасности в связи с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, в связи с этим изменяются правила миграционного учета (регистрации) иностранных граждан.

Напомним, ранее Многофункциональный миграционный центр Москвы опроверг информацию о приостановке выдачи патентов во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ограничений на выдачу патентов на период проведения чемпионата мира по футболу не предусмотрено, уточнили в ММЦ.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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