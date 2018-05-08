Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Сын Владимира Преснякова растет копией папы
12 способов сохранить порядок в детской
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
СМИ: Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
10Историческая встреча лидеров двух Корей
14:03 (мск), источник: СуперОмск

Синоптики уточнили погоду в Омске на 9 мая

Согласно данным омского Гидрометцентра, 9 мая в Омске и области местами ожидается небольшой дождь. Ночью будет −3… +2, днем потеплеет до +10… +15 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 82% 765 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

Небольшой, а местами и умеренный дождь, ожидается и в последующие дни — 10 и 11 мая.

Температура в четверг будет колебаться от 0 до 5 градусов ночью и от 11 до 16 градусов днем. В пятницу еще немного потеплеет — от +2 до +7 ночью и от +12 до +17 днем.

Все эти дни в регионе будет юго-восточный ветер около 5−10 м/с. Прогноз погоды уточняется.

Все новости региона
 В омском Минздраве назовут имена лучших медицинских сестер
Пока Бурков ездил на инаугурацию к Путину, Бойко утвердил призовой фонд ска
Медведев оценил исполнение нового указа Путина в 8 трлн рублей
Что будет с рублем после майских праздников
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
Как ошибки в документах портят жизнь
Порошенко назвал число российских солдат в Донбассе
Доходы больше, заседаний меньше: кабмин Медведева в 8 графиках
Астролога оштрафовали за предсказание победы Путина на выборах
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Белорусы уволили тренера после разгрома от России. Обзор ЧМ Обзор игрового дня чемпионата мира по хоккею
Авто
Новый недорогой кроссовер Volkswagen: тиражи будут огромными В марте этого года на Пекинском автосалоне был представлен концепт-кроссовер Volkswagen Powerful Family SUV: теперь стало известно, что его серийная версия будет называться Tharu
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма Инцидент произошел на площадке криминальной ленты «ЛАбиринт», в которой занят голливудский актер
Недвижимость
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
В Венесуэле открыли отель, в котором принимают только криптовалюту
Большинство сайтов по бронированию жилья признали опасными
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь