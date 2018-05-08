Синоптики уточнили погоду в Омске на 9 мая

Небольшой, а местами и умеренный дождь , ожидается и в последующие дни — 10 и 11 мая.

Температура в четверг будет колебаться от 0 до 5 градусов ночью и от 11 до 16 градусов днем. В пятницу еще немного потеплеет — от +2 до +7 ночью и от +12 до +17 днем.