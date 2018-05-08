Синоптики уточнили погоду в Омске на 9 мая
Согласно данным омского Гидрометцентра, 9 мая в Омске и области местами ожидается небольшой дождь. Ночью будет −3… +2, днем потеплеет до +10… +15 градусов.
Согласно данным омского Гидрометцентра, 9 мая в Омске и области местами ожидается небольшой дождь. Ночью будет −3… +2, днем потеплеет до +10… +15 градусов.
Небольшой, а местами и умеренный дождь, ожидается и в последующие дни — 10 и 11 мая.
Температура в четверг будет колебаться от 0 до 5 градусов ночью и от 11 до 16 градусов днем. В пятницу еще немного потеплеет — от +2 до +7 ночью и от +12 до +17 днем.
Все эти дни в регионе будет