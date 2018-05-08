Нью-йоркским генпрокурорам не везет с женщинами

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В понедельник поздно вечером генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман объявил о своей отставке. Решение последовало после того, как через СМИ четыре женщины обвинили его в рукоприкладстве и угрозах. Один из предшественников господина Шнейдермана на посту генпрокурора штата Нью-Йорк, Элиот Спитцер, в 2008 году был вынужден уйти в отставку после того, как стало известно о его постоянных связях с элитным борделем.

Заявление об отставке Эрика Шнейдермана стало весьма неожиданным, учитывая тот факт, что генпрокурор является активным участником общественной кампании #MeToo против сексуальных домогательств. В феврале именно прокурор штата Нью-Йорк подал в суд иск против скандально известного продюсера Харви Вайнштейна и его компании Weinstein Co., обвинив их в нарушении законов штата, запрещающих сексуальные домогательства, запугивания и унижения.

Обвинения в адрес прокурора Шнейдермана прозвучали в издании The New Yorker. Четыре женщины, с которыми он в разное время состоял в отношениях, рассказали, что он бил их, нередко в состоянии алкогольного опьянения.

Одна из женщин, писательница, актриса и продюсер Таня Селваратнам, состоявшая в отношениях с прокурором в 2015—2016 годах, сообщила, что Шнейдерман угрожал ей и «настоятельно советовал» никому не рассказывать о случаях рукоприкладства, потому что ее телефоны якобы прослушиваются.

В настоящее время генеральная прокуратура Нью-Йорка проводит расследование по поводу прозвучавших обвинений. Сам Шнейдерман, являющийся видным членом Демократической партии США, выпустил заявление. В нем он сообщает, что, «находясь в интимных отношениях, я принимал участие в определенных ролевых играх. Но я ни на кого не нападал. Я никогда не участвовал в интимных отношениях без обоюдного согласия, для меня эта черта, которую я не могу преступить». Бывшая жена Эрика Шнейдермана Дженифер Канингем заявила СМИ, что «знала Эрика 35 лет как хорошего мужа, отца и друга. Эти обвинения абсолютно не совместимы с человеком, которого я знала, который всегда отличался прекрасным характером, был любящим отцом. Я просто не могу поверить в то, что эти обвинения могут быть правдой».

Тем не менее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал прокурора к отставке, заявив, что он уже начал поиски «достойного» прокурора, который займется расследованием. Сам господин Куомо является предшественником Эрика Шнейдермана на посту генпрокурора штата Нью-Йорк — многие политологи считают, что эта должность является неплохим трамплином для занятия поста губернатора. Эндрю Куомо занимал пост прокурора в 2007—2010 годах. В ноябре 2010 года он выиграл губернаторские выборы, набрав 62% голосов. Тогдашние выборы в Нью-Йорке сопровождались последствиями громкого сексуального скандала 2008 года, когда выяснилось что губернатор Элиот Спитцер, который прежде занимал пост генпрокурора штата Нью-Йорк, был постоянным клиентом элитного борделя. В марте 2008 года господин Спитцер подал в отставку. Для Демократической партии это был необычайно сильный удар: именно Спитцер в то время считался едва ли не самым перспективным политиком-демократом и одним из самых вероятных кандидатов на пост президента США от Демократической партии. В свое время Элиот Спитцер заслужил славу борца с финансовыми преступлениями. Каждое из его дел (например, против топ-менеджеров AIGroup и Нью-Йоркской фондовой биржи) превращалось в сенсацию. Самым громким стало дело Enron, результатом которого стало банкротство этого энергетического гиганта и длительные сроки заключения для его топ-менеджеров. В 2007 году Спитцер стал губернатором штата Нью-Йорк, но пробыл в должности чуть больше года, уйдя в отставку после откровений сотрудницы борделя.