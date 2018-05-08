9 мая Средний Урал накроют сильные дожди

Об этом сообщается в метеорологическом предупреждении, опубликованном на сайте Уральского гидрометцентра. По данным синоптиков, в день праздника 9 мая будет идти дождь с мокрым снегом, однако температура воздуха может подняться до 17 градусов тепла.