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14:01 (мск), источник: Nakanune.ru

9 мая Средний Урал накроют сильные дожди

9 мая в Свердловской области ожидается циклон: местами очень сильные дожди и ветер до 15−20 метров в секунду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 82% 765 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2018

Об этом сообщается в метеорологическом предупреждении, опубликованном на сайте Уральского гидрометцентра. По данным синоптиков, в день праздника 9 мая будет идти дождь с мокрым снегом, однако температура воздуха может подняться до 17 градусов тепла.

Такие погодные условия сохранятся 10 и 11 мая. Синоптики обещают умеренные дожди с мокрым снегом и температуру воздуха днем от 8 до 17 градусов выше нуля. Порывы ветра 10 мая снизятся до 15 метров в секунду, 11 мая — до 4−9.

Напомним, что 4 мая в нескольких городах Свердловской области прошли сильные снегопады.

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