В Воронеже почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, депутаты регионального парламента и официальная делегация правительства области почтили память погибших в Великой Отечественной войне у Вечного огня на Площади Победы во вторник, 8 мая. В церемонии, приуроченной к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, также поучаствовали ветераны, кадровые военные, духовенство, представители общественности.

— Для каждого из нас День Победы день стал символом стойкости, гражданского духа и величия нашего народа. Наши отцы и деды показали всему миру, как нужно защищать свое Отечество! Наши солдаты не щадили своих жизней на полях фронтов, а труженики тыла сутками работали ради мирной жизни. Благодаря их беспримерному подвигу, для всего мира день 9 Мая стал праздником долгожданной Победы над фашизмом, — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.