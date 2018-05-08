В Воронеже почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Представители власти возложили цветы к могиле Неизвестного солдата на Площади Победы.
Представители власти возложили цветы к могиле Неизвестного солдата на Площади Победы.
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, депутаты регионального парламента и официальная делегация правительства области почтили память погибших в Великой Отечественной войне у Вечного огня на Площади Победы во вторник, 8 мая. В церемонии, приуроченной к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, также поучаствовали ветераны, кадровые военные, духовенство, представители общественности.
Под звуки военного оркестра колонны прошли к мемориалу. Колонну возглавил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов. Он возложил к Мемориалу красные гвоздики. Эти цветы являются одним из официальных символов главного праздника нашей страны — Дня Победы.
— Для каждого из нас День Победы день стал символом стойкости, гражданского духа и величия нашего народа. Наши отцы и деды показали всему миру, как нужно защищать свое Отечество! Наши солдаты не щадили своих жизней на полях фронтов, а труженики тыла сутками работали ради мирной жизни. Благодаря их беспримерному подвигу, для всего мира день 9 Мая стал праздником долгожданной Победы над фашизмом, — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.
Затем священники Воронежской митрополии отслужили панихиду, после чего рота почетного караула произвела оружейный залп у Вечного огня. С первым выстрелом военный оркестр начал исполнять государственный гимн РФ. Завершилась церемония по традиции торжественным маршем роты почетного караула