Полицейские и «Ночные волки» провели с детьми профилактическое мероприятие
В рамках мероприятия у детей была уникальная возможность почувствовать себя сотрудником полиции и прокатиться на самом безопасном из мотоциклов в качестве пассажира.
В рамках мероприятия у детей была уникальная возможность почувствовать себя сотрудником полиции и прокатиться на самом безопасном из мотоциклов в качестве пассажира.
Сотрудники ГИБДД Самары совместно с представителями мотоклуба «Ночные волки» в рамках открытия мотосезона — 2018 провели профилактическое мероприятие с воспитанниками социальных учреждений, сообщает
На парковочной площадке возле одного из крупнейших торговых центров Самары дорожные полицейские повторили с ребятами правила дорожного движения и провели викторину на знание ПДД.
У детей была уникальная возможность почувствовать себя сотрудником полиции: посидеть в патрульном автомобиле ДПС, изучить его «изнутри» и самому сделать замечание нарушителю ПДД через СГУ.
Представители самарского отделения мотоклуба «Ночные волки» провели экскурсию среди более 300 мотоциклов, рассказали об особенностях каждого мотоцикла и разновидностях
Сотрудники полиции и мотоциклисты призвали детей садиться за руль двухколесного транспорта только по достижении 18 лет и после получения водительского удостоверения соответствующей категории.
В завершении экскурсии все желающие смогли прокатиться на самом безопасном из мотоциклов в качестве пассажира, предварительно обязательно надев защитный шлем и правильно ответив на вопрос инспектора ГИБДД.
Закончилось открытие мотосезона-2018 в Самаре широкомасштабным мотопробегом по оживленным улицам города в сопровождении патрульных автомобилей ГИБДД. А воспитанники социальных центров признались, что работа в полиции очень интересная и нужная.