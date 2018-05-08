Полицейские и «Ночные волки» провели с детьми профилактическое мероприятие

Сотрудники ГИБДД Самары совместно с представителями мотоклуба «Ночные волки» в рамках открытия мотосезона — 2018 провели профилактическое мероприятие с воспитанниками социальных учреждений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На парковочной площадке возле одного из крупнейших торговых центров Самары дорожные полицейские повторили с ребятами правила дорожного движения и провели викторину на знание ПДД.

У детей была уникальная возможность почувствовать себя сотрудником полиции: посидеть в патрульном автомобиле ДПС, изучить его «изнутри» и самому сделать замечание нарушителю ПДД через СГУ.

Представители самарского отделения мотоклуба «Ночные волки» провели экскурсию среди более 300 мотоциклов, рассказали об особенностях каждого мотоцикла и разновидностях байк-экипировки, особо подчеркнув её важность.

Сотрудники полиции и мотоциклисты призвали детей садиться за руль двухколесного транспорта только по достижении 18 лет и после получения водительского удостоверения соответствующей категории.

В завершении экскурсии все желающие смогли прокатиться на самом безопасном из мотоциклов в качестве пассажира, предварительно обязательно надев защитный шлем и правильно ответив на вопрос инспектора ГИБДД.