9 мая в Челябинске закроют движение. Список улиц

Источник: Reuters

Во время Парада Победы, 9 мая, с 10:00 до 14:00, будут закрыты:

— проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы. Движение по Свердловскому проспекту не закрывается;.

— проспект Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (на время прохождения колонны),

— улица Сони Кривой от улицы Воровского до Свердловского проспекта;.

— улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;.

— улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;.

— улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда.

На время праздничной программы на Театральной площади, 9 мая, с 10:00 до 19:00, будут закрыты:

— улица Тимирязева от улицы Свободы до улицы Воровского.

Шествие Бессмертного полка, 9 мая, с 13:00 до 15:00, будут закрыты:

— проспект Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Пушкина, (в том числе на всех перекрестках);.

— улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до Вечного огня.

Во время праздничного фейерверка, 9 мая, с 20:00 до 23:30, будут закрыты:

— улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;.

— улица Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;.

— улица Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской;.

— Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;.