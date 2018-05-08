9 мая в Челябинске закроют движение. Список улиц

Во время Парада Победы, 9 мая, с 10:00 до 14:00, будут закрыты:
— проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы. Движение по Свердловскому проспекту не закрывается;.
— проспект Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (на время прохождения колонны),
— улица Сони Кривой от улицы Воровского до Свердловского проспекта;.
— улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;.
— улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;.
— улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда.
На время праздничной программы на Театральной площади, 9 мая, с 10:00 до 19:00, будут закрыты:
— улица Тимирязева от улицы Свободы до улицы Воровского.
Шествие Бессмертного полка, 9 мая, с 13:00 до 15:00, будут закрыты:
— проспект Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Пушкина, (в том числе на всех перекрестках);.
— улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до Вечного огня.
Во время праздничного фейерверка, 9 мая, с 20:00 до 23:30, будут закрыты:
— улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;.
— улица Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;.
— улица Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской;.
— Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;.
— улица Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта.