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15:42 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

Военный парад и городские праздничные мероприятия пройдут в Петербурге в День Победы

Боевые самолеты в небе, выступления уличных хоров и грандиозные шествия. Известна программа празднования 73-й годовщины Победы в Петербурге.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

Начнется все с Парада войск Западного военного округа на Дворцовой площади: в 10 утра все ждут появления на брусчатке уникальных танков времен Великой Отечественной.

В полдень у Казанского собора можно будет присоединиться к «Народному хору Победы»: тысячи человек исполнят песни военных лет.

В два часа дня на Суворовском проспекте начнет строится колонна «Бессмертного полка»: в нем, по примерным подсчетам, прошагают 700 тысяч человек до Площади Александра Невского. Возглавят колонну ветераны. Всего в Петербурге сегодня 12 тысяч участников войны и 85 тысяч блокадников.

Кстати, сегодня и завтра проезд в любом общественном транспорте для них бесплатный, так же, как и для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вне зависимости от гражданства и места жительства.

Завершится день праздничным салютом у стен Петропавловской крепости. В ночь на 10 мая метро будет работать без перерыва, на маршруты выйдут и некоторые автобусы.

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