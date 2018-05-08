Военный парад и городские праздничные мероприятия пройдут в Петербурге в День Победы

Источник: Вести - Санкт-Петербург

Начнется все с Парада войск Западного военного округа на Дворцовой площади: в 10 утра все ждут появления на брусчатке уникальных танков времен Великой Отечественной.

В полдень у Казанского собора можно будет присоединиться к «Народному хору Победы»: тысячи человек исполнят песни военных лет.

В два часа дня на Суворовском проспекте начнет строится колонна «Бессмертного полка»: в нем, по примерным подсчетам, прошагают 700 тысяч человек до Площади Александра Невского. Возглавят колонну ветераны. Всего в Петербурге сегодня 12 тысяч участников войны и 85 тысяч блокадников.

Кстати, сегодня и завтра проезд в любом общественном транспорте для них бесплатный, так же, как и для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вне зависимости от гражданства и места жительства.