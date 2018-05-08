Военный парад и городские праздничные мероприятия пройдут в Петербурге в День Победы
Боевые самолеты в небе, выступления уличных хоров и грандиозные шествия. Известна программа празднования 73-й годовщины Победы в Петербурге.
Боевые самолеты в небе, выступления уличных хоров и грандиозные шествия. Известна программа празднования 73-й годовщины Победы в Петербурге.
Начнется все с Парада войск Западного военного округа на Дворцовой площади: в 10 утра все ждут появления на брусчатке уникальных танков времен Великой Отечественной.
В полдень у Казанского собора можно будет присоединиться к «Народному хору Победы»: тысячи человек исполнят песни военных лет.
В два часа дня на Суворовском проспекте начнет строится колонна «Бессмертного полка»: в нем, по примерным подсчетам, прошагают 700 тысяч человек до Площади Александра Невского. Возглавят колонну ветераны. Всего в Петербурге сегодня 12 тысяч участников войны и 85 тысяч блокадников.
Кстати, сегодня и завтра проезд в любом общественном транспорте для них бесплатный, так же, как и для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вне зависимости от гражданства и места жительства.
Завершится день праздничным салютом у стен Петропавловской крепости. В ночь на 10 мая метро будет работать без перерыва, на маршруты выйдут и некоторые автобусы.