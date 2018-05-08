В Острогожском районе установили памятник фронтовику и археологу Владимиру Дармодехину
Учитель истории сельской школы открыл 2 стоянки первобытного человека.
Учитель истории сельской школы открыл 2 стоянки первобытного человека.
Памятник
Коллектив Копанищенской школы ухаживает за могилой фронтовика и археолога более 50 лет. На месте захоронения был скромный обелиск. Школьники и педагоги организовали сбор средств на памятник в 2016 году. Откликнулись местные жители, депутаты областной думы и районного Совета. На открытии памятника Людмила Полумиско рассказала о биографии фронтовика:
— После войны Владимира Дармодехина направили на работу в Копанищенскую школу. Молодой историк оказался увлеченным краеведом и археологом. Он проводил для детей экскурсии по окрестностям села, занимался раскопками и поисковой работой. После разлива реки Тихая Сосна в 60-х годах Владимир Дармодехин нашел на ее берегу стоянки первобытного человека. Они получили название «Дармордехинская стоянка-1» и «Дармодехинская стоянка-2». Эти объекты указаны на карте распространения мезолитических и неолитических стоянок в бассейне Верхнего и Среднего Дона. В школьном музее хранятся находки Владимира Дармодехина. По мнению историков воронежских вузов, они представляют значительную научную ценность.
— Мы помним замечательного учителя и завуча Владимира Дармодехина. Самые лучшие воспоминания детства у меня связаны именно с ним. Он был строгим, но добрым и справедливым. Потрясающе интересно вел уроки, приобщал нас к занятиям археологией. У меня, как и многих одноклассников, история была любимым предметом, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» местная жительница Раиса Мельниченко.
Справка РИА «Воронеж»
Владимир Дармодехин родился в селе Алферовка Новохоперского района 10 сентября 1924 года. Он окончил неполную среднюю школу и педагогическое училище. В 1942 году Владимира Дармодехина направили на обучение в Симферопольское