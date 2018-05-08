В Острогожском районе установили памятник фронтовику и археологу Владимиру Дармодехину

Памятник учителю-фронтовику местной школы Владимиру Дармодехину торжественно открыли в хуторе Александровка Острогожского района в понедельник, 7 мая. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила директор Копанищенской средней школы Людмила Полумиско во вторник, 8 мая.

Коллектив Копанищенской школы ухаживает за могилой фронтовика и археолога более 50 лет. На месте захоронения был скромный обелиск. Школьники и педагоги организовали сбор средств на памятник в 2016 году. Откликнулись местные жители, депутаты областной думы и районного Совета. На открытии памятника Людмила Полумиско рассказала о биографии фронтовика:

— После войны Владимира Дармодехина направили на работу в Копанищенскую школу. Молодой историк оказался увлеченным краеведом и археологом. Он проводил для детей экскурсии по окрестностям села, занимался раскопками и поисковой работой. После разлива реки Тихая Сосна в 60-х годах Владимир Дармодехин нашел на ее берегу стоянки первобытного человека. Они получили название «Дармордехинская стоянка-1» и «Дармодехинская стоянка-2». Эти объекты указаны на карте распространения мезолитических и неолитических стоянок в бассейне Верхнего и Среднего Дона. В школьном музее хранятся находки Владимира Дармодехина. По мнению историков воронежских вузов, они представляют значительную научную ценность.

Школьники прочитали стихи о войне и запустили в небо шары. В митинге поучаствовала замглавы администрации района по социальной политике Светлана Хатунцева, глава Криниченского сельского поселения Юрий Пикулин, помощник депутатов областной думы Татьяна Котлярова.

— Мы помним замечательного учителя и завуча Владимира Дармодехина. Самые лучшие воспоминания детства у меня связаны именно с ним. Он был строгим, но добрым и справедливым. Потрясающе интересно вел уроки, приобщал нас к занятиям археологией. У меня, как и многих одноклассников, история была любимым предметом, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» местная жительница Раиса Мельниченко.

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