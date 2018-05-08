Нижегородские железнодорожники споют песни военных лет в честь Дня Победы

Праздничный музыкальный флешмоб, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая в 12.00 на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода, сообщили в ГЖД.

В полдень в центральном зале отремонтированного вокзала железнодорожники исполнят песни военных лет. Все желающие пассажиры и посетители железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода смогут поучаствовать в импровизированном концерте.