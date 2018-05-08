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14:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Нижегородские железнодорожники споют песни военных лет в честь Дня Победы

Флешмоб пройдет на ж/д вокзале 9 мая.

Праздничный музыкальный флешмоб, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая в 12.00 на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода, сообщили в ГЖД.

В полдень в центральном зале отремонтированного вокзала железнодорожники исполнят песни военных лет. Все желающие пассажиры и посетители железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода смогут поучаствовать в импровизированном концерте.

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