Челябинцы высадят тысячи деревьев во дворах жилых домов

Источник: AP 2018

Проект «Зеленый двор» стартовал в мае, озеленение города будет финансировать за счет бюджетных средств, ожидается, что свой вклад внесут также предприятия и бизнес.

Деревья и кустарники будут высаживать во дворах и на придомовых территориях. Принять участие в озеленении сможет каждый житель города. Сейчас идет прием заявок на саженцы, ведется согласование с управляющими компаниями.

Подбор видов кустарников и деревьев озеленения с учетом климатических условий города осуществляют специалисты в области озеленения. Для того, чтобы у деревьев было больше шансов прижиться, решено проводить высадку крупных саженцев.