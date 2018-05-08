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14:17 (мск), источник: Интерфакс

Челябинцы высадят тысячи деревьев во дворах жилых домов

Челябинск. 8 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Несколько тысяч деревьев высадят во дворах жилых домов Челябинска в этом году, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» руководитель благотворительного экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков во вторник.

Источник: AP 2018

Проект «Зеленый двор» стартовал в мае, озеленение города будет финансировать за счет бюджетных средств, ожидается, что свой вклад внесут также предприятия и бизнес.

Деревья и кустарники будут высаживать во дворах и на придомовых территориях. Принять участие в озеленении сможет каждый житель города. Сейчас идет прием заявок на саженцы, ведется согласование с управляющими компаниями.

Подбор видов кустарников и деревьев озеленения с учетом климатических условий города осуществляют специалисты в области озеленения. Для того, чтобы у деревьев было больше шансов прижиться, решено проводить высадку крупных саженцев.

Кроме того, желающим организовать у себя во дворах цветники и клумбы раздадут семена и рассаду.

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