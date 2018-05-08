Столица Татарстана и «Казань Арена» к ЧМ-2018 готовы практически на 100%

Источник: Комсомольская правда

По завершению тестового матча между «Рубином» и «Уфой» свою оценку готовности города и стадиона «Казань Арена» дал глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов. По его мнению, все службы справились с поставленными задачами.

Напомним, что прошедшая 7 мая игра стала знаковой еще и тем, что это был последний матч легенды казанского клуба Гекдениза Карадениза.

В целом же перед мундиалем работу служб стадиона «Казань Арена», организацию работы общественного транспорта, организацию безопасности и работу волонтеров оценили, как успешную.

В том числе речь идет и о об учебной эвакуации зрителей после самой игры. Если и были какие недочеты, то их устранят в рабочем режиме еще до начала ЧМ-2018.

А так, по словам Владимира Леонова, столица Татарстана и «Казань Арена» готовы к мундиалю практически на 100%.