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14:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Столица Татарстана и «Казань Арена» к ЧМ-2018 готовы практически на 100%

Первыми здесь должны сыграть сборные Франции и Австралии.

Источник: Комсомольская правда

По завершению тестового матча между «Рубином» и «Уфой» свою оценку готовности города и стадиона «Казань Арена» дал глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов. По его мнению, все службы справились с поставленными задачами.

Напомним, что прошедшая 7 мая игра стала знаковой еще и тем, что это был последний матч легенды казанского клуба Гекдениза Карадениза.

В целом же перед мундиалем работу служб стадиона «Казань Арена», организацию работы общественного транспорта, организацию безопасности и работу волонтеров оценили, как успешную.

В том числе речь идет и о об учебной эвакуации зрителей после самой игры. Если и были какие недочеты, то их устранят в рабочем режиме еще до начала ЧМ-2018.

А так, по словам Владимира Леонова, столица Татарстана и «Казань Арена» готовы к мундиалю практически на 100%.

В июне здесь первыми здесь должны сыграть сборные Франции и Австралии.

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