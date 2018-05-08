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14:28 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Бывшая «Королева Мира» родила пятого ребенка

Юлия Авакян в 2014 году была признана самой красивой замужней женщиной в мире.

«Королева Мира» по версии Queen beauty World 2014 Юлия Авакян в пятый раз стала мамой.

В семье Юлии и Бориса Авакяна, бывшего петербургского чиновника, недавно произошло прибавление. Родители принимают поздравления с рождением их совместного второго сына.

«Я рада исполнить мечту своего супруга и подарить ему двух замечательных сыновей», — сообщила Юлия.

Напомним, от первого брака у Юлии трое детей.

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