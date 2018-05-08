Бывшая «Королева Мира» родила пятого ребенка
Юлия Авакян в 2014 году была признана самой красивой замужней женщиной в мире.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Юлия Авакян в 2014 году была признана самой красивой замужней женщиной в мире.
«Королева Мира» по версии Queen beauty World 2014 Юлия Авакян в пятый раз стала мамой.
В семье Юлии и Бориса Авакяна, бывшего петербургского чиновника, недавно произошло прибавление. Родители принимают поздравления с рождением их совместного второго сына.
«Я рада исполнить мечту своего супруга и подарить ему двух замечательных сыновей», — сообщила Юлия.
Напомним, от первого брака у Юлии трое детей.