Парад колясок в Воронеже пройдет 2 июня

Организаторы начали принимать заявки на участие. В этом году креативные родители с детьми могут сделать коляски в номинациях «Техно-коляска» (в форме авто, корабля, летающего аппарата и так далее), «Коляска-сказка» (сказочные, мультяшные экипажи), «Кукольная коляска» (специальная номинация для девочек и мальчиков в возрасте до 12 лет, представивших на конкурс оригинально оформленную кукольную коляску с куклой), «Турбо» (велосипеды, самокаты, скейты, ролики, беговелы и даже роликовые кроссовки), «Коляска оригинального жанра» (принцессы, кареты, животные и так далее).