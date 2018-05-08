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15:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Парад колясок в Воронеже пройдет 2 июня

Организаторы праздника принимают заявки на участие.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна дата восьмого воронежского парада колясок — шествие оригинальных детских экипажей пройдет 2 июня. Праздник состоится снова в парке «Алые паруса».

Организаторы начали принимать заявки на участие. В этом году креативные родители с детьми могут сделать коляски в номинациях «Техно-коляска» (в форме авто, корабля, летающего аппарата и так далее), «Коляска-сказка» (сказочные, мультяшные экипажи), «Кукольная коляска» (специальная номинация для девочек и мальчиков в возрасте до 12 лет, представивших на конкурс оригинально оформленную кукольную коляску с куклой), «Турбо» (велосипеды, самокаты, скейты, ролики, беговелы и даже роликовые кроссовки), «Коляска оригинального жанра» (принцессы, кареты, животные и так далее).

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