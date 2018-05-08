Велоночь-2018 в Воронеже перенесли на сентябрь

Велопробег впервые состоялся в 2012 году. Участники собрались на площадке у спорткомплекса «Юбилейный» и проехали колонной по центральным улицам правого и левого берегов Воронежа. В первый год в акции поучаствовали 150 велосипедистов, в 2016 году число участников достигло 8 тыс. человек. Акцию расширили до фестиваля в 2017 году. Фестиваль собрал около 5 тыс. участников.