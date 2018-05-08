Велоночь-2018 в Воронеже перенесли на сентябрь
Организаторы отметили, что «недостаточно ресурсов».
Организаторы отметили, что «недостаточно ресурсов».
Воронежскую велоночь-2018 перенесли на сентябрь, сообщили организаторы в соцсети. Точная дата мероприятия пока не известна.
Как отметили организаторы, «сейчас недостаточно ресурсов, чтобы провести акцию на должном уровне». Создатели велопробега подчеркнули, что поддержат «любые хорошо организованные веломероприятия».
Акция была запланирована на 26 мая.
Контекст
Велопробег впервые состоялся в 2012 году. Участники собрались на площадке у спорткомплекса «Юбилейный» и проехали колонной по центральным улицам правого и левого берегов Воронежа. В первый год в акции поучаствовали 150 велосипедистов, в 2016 году число участников достигло 8 тыс. человек. Акцию расширили до фестиваля в 2017 году. Фестиваль собрал около 5 тыс. участников.