9 мая в городе на машине не проедешь

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

9 мая московских автомобилистов ждут масштабные перекрытия движения в связи с проведением военного парада, шествия «Бессмертный полк» и других торжественных мероприятий. Ограничения начнут вводить с 06:00 в ЗАО, ЦАО, САО и других округах. Автомобилистам в этот день лучше отказаться от планов ездить по Ленинградскому проспекту и Тверской улице. В зону Садового кольца тоже лучше не ездить. Изменения также запланированы и в работе общественного транспорта.

Как будут перекрывать движение в День Победы

С 6:00 с открытием проезда по мере прохождения колонны ограничат движение на участках:

от улицы Нижние Мневники до Тверской улицы по Звенигородскому шоссе и Садовому кольцу.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 6:00 и до окончания мероприятий ограничат движение на следующих участках в ЦАО:

проезд по Тверской улице от Триумфальной площади до Моховой улицы;

улица Моховая от Большой Никитской до Тверской улицы;

улица Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 6:00 до 14:00 ограничат движение на:

Москворецкой набережной;

улице Большая Никитская;

Театральном проезде;

Новой площади от Малого Черкасского переулка до Старой площади.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 06:30 до окончания мероприятий будут перекрыты ряд улиц внутри Садового кольца.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 9:00 до 22:30 перекроют площадь перед Белорусским вокзалом.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 12:00 до 19:00 в связи с проведением шествия «Бессмертный полк» движение перекроют на:

участке Ленинградского проспекта от метро «Динамо» в сторону центра;

Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах до метро «Охотный ряд»;

улицах до метро «Охотный ряд»; Большом Москворецком мосту, Москворецкой и Кремлевской набережных.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как будет работать общественный транспорт в День Победы

С 07:00 до окончания парада на вход и пересадку пассажиров будут работать станции метро:

«Площадь революции»;

«Охотный ряд»;

«Театральная»;

«Александровский сад»;

«Боровицкая»;

«Библиотека имени Ленина».

На время проведения парада (ориентировочно между 10:00 и 13:00) будет ограничен выход пассажиров со станций метро:

«Пушкинская»;

«Тверская»;

«Чеховская»;

«Маяковская»;

«Лубянка»;

«Китай-город».

После завершения праздничного салюта (ориентировочно в 22:00) и народных гуляний будет ограничен вход на станции метро:

«Площадь революции»;

«Охотный ряд»;

«Александровский сад»;

«Арбатская» (Арбатско-Покровской линии);

«Боровицкая»;

«Библиотека имени Ленина»;

«Пушкинская»;

«Парк культуры»;

«Октябрьская»;

«Тверская»;

«Чеховская»;

«Воробьевы горы»;

«Университет»;

«Спортивная»;

«Лубянка»;

«Китай-город».

9 мая в связи с перекрытиями изменятся также маршруты движения наземного общественного транспорта H1-Н6, М1-М9, 12, 15, 38 и других. Более подробная информация — на сайте мэра.