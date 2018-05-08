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16:06 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

9 мая в городе на машине не проедешь

Весь день в Москве будут перекрывать движение.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

9 мая московских автомобилистов ждут масштабные перекрытия движения в связи с проведением военного парада, шествия «Бессмертный полк» и других торжественных мероприятий. Ограничения начнут вводить с 06:00 в ЗАО, ЦАО, САО и других округах. Автомобилистам в этот день лучше отказаться от планов ездить по Ленинградскому проспекту и Тверской улице. В зону Садового кольца тоже лучше не ездить. Изменения также запланированы и в работе общественного транспорта.

Как будут перекрывать движение в День Победы

С 6:00 с открытием проезда по мере прохождения колонны ограничат движение на участках:

  • от улицы Нижние Мневники до Тверской улицы по Звенигородскому шоссе и Садовому кольцу.
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 6:00 и до окончания мероприятий ограничат движение на следующих участках в ЦАО:

  • проезд по Тверской улице от Триумфальной площади до Моховой улицы;
  • улица Моховая от Большой Никитской до Тверской улицы;
  • улица Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки.
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 6:00 до 14:00 ограничат движение на:

  • Москворецкой набережной;
  • улице Большая Никитская;
  • Театральном проезде;
  • Новой площади от Малого Черкасского переулка до Старой площади.
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 06:30 до окончания мероприятий будут перекрыты ряд улиц внутри Садового кольца.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 9:00 до 22:30 перекроют площадь перед Белорусским вокзалом.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 12:00 до 19:00 в связи с проведением шествия «Бессмертный полк» движение перекроют на:

  • участке Ленинградского проспекта от метро «Динамо» в сторону центра;
  • Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах до метро «Охотный ряд»;
  • Большом Москворецком мосту, Москворецкой и Кремлевской набережных.
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как будет работать общественный транспорт в День Победы

С 07:00 до окончания парада на вход и пересадку пассажиров будут работать станции метро:

  • «Площадь революции»;
  • «Охотный ряд»;
  • «Театральная»;
  • «Александровский сад»;
  • «Боровицкая»;
  • «Библиотека имени Ленина».

На время проведения парада (ориентировочно между 10:00 и 13:00) будет ограничен выход пассажиров со станций метро:

  • «Пушкинская»;
  • «Тверская»;
  • «Чеховская»;
  • «Маяковская»;
  • «Лубянка»;
  • «Китай-город».

После завершения праздничного салюта (ориентировочно в 22:00) и народных гуляний будет ограничен вход на станции метро:

  • «Площадь революции»;
  • «Охотный ряд»;
  • «Александровский сад»;
  • «Арбатская» (Арбатско-Покровской линии);
  • «Боровицкая»;
  • «Библиотека имени Ленина»;
  • «Пушкинская»;
  • «Парк культуры»;
  • «Октябрьская»;
  • «Тверская»;
  • «Чеховская»;
  • «Воробьевы горы»;
  • «Университет»;
  • «Спортивная»;
  • «Лубянка»;
  • «Китай-город».

9 мая в связи с перекрытиями изменятся также маршруты движения наземного общественного транспорта H1-Н6, М1-М9, 12, 15, 38 и других. Более подробная информация — на сайте мэра.

Иван Кирпичев

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