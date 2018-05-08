9 мая в городе на машине не проедешь
Весь день в Москве будут перекрывать движение.
Весь день в Москве будут перекрывать движение.
9 мая московских автомобилистов ждут масштабные перекрытия движения в связи с проведением военного парада, шествия «Бессмертный полк» и других торжественных мероприятий. Ограничения начнут вводить с 06:00 в ЗАО, ЦАО, САО и других округах. Автомобилистам в этот день лучше отказаться от планов ездить по Ленинградскому проспекту и Тверской улице. В зону Садового кольца тоже лучше не ездить. Изменения также запланированы и в работе общественного транспорта.
С 6:00 с открытием проезда по мере прохождения колонны ограничат движение на участках:
С 6:00 и до окончания мероприятий ограничат движение на следующих участках в ЦАО:
С 6:00 до 14:00 ограничат движение на:
С 06:30 до окончания мероприятий будут перекрыты ряд улиц внутри Садового кольца.
С 9:00 до 22:30 перекроют площадь перед Белорусским вокзалом.
С 12:00 до 19:00 в связи с проведением шествия «Бессмертный полк» движение перекроют на:
С 07:00 до окончания парада на вход и пересадку пассажиров будут работать станции метро:
На время проведения парада (ориентировочно между 10:00 и 13:00) будет ограничен выход пассажиров со станций метро:
После завершения праздничного салюта (ориентировочно в 22:00) и народных гуляний будет ограничен вход на станции метро:
9 мая в связи с перекрытиями изменятся также маршруты движения наземного общественного транспорта H1-Н6, М1-М9, 12, 15, 38 и других. Более подробная информация — на сайте мэра.
Иван Кирпичев