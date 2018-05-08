«Насморк» американки оказался утечкой спинномозговой жидкости

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Жительница американского города Омаха (штат Небраска) Кендра Джексон пять лет лечилась от насморка, пока не узнала, что из ее организма постепенно вытекает ликвор — спинномозговая жидкость. Необычный медицинский случай описан в издании Medical Daily.

В 2013 году женщина попала в аварию и ударилась головой о приборную панель. Вскоре у нее начались головные боли, проблемы со сном, насморк и кашель, однако врачи затруднялись поставить диагноз и списывали симптомы на аллергию.

«Куда бы я ни шла, всегда в кармане у меня была пачка носовых платочков», — рассказывает Джексон.

Выяснить истинную причину недомоганий удалось только в 2018 году, когда она попала к квалифицированному отоларингологу, который обнаружил небольшую дыру между черепом и cтенкой носа, через которую протекала спинномозговая жидкость. В день женщина теряла примерно 250 миллилитров ликвора. Чтобы заделать дыру, врачи использовали жировую ткань самой пациентки.