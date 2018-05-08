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14:28 (мск), источник: РИА Новости

«Насморк» американки оказался утечкой спинномозговой жидкости

Жительница американского города Омаха (штат Небраска) Кендра Джексон пять лет лечилась от насморка, пока не узнала, что из ее организма постепенно вытекает ликвор — спинномозговая жидкость. Необычный медицинский случай описан в издании Medical Daily.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Жительница американского города Омаха (штат Небраска) Кендра Джексон пять лет лечилась от насморка, пока не узнала, что из ее организма постепенно вытекает ликвор — спинномозговая жидкость. Необычный медицинский случай описан в издании Medical Daily.

В 2013 году женщина попала в аварию и ударилась головой о приборную панель. Вскоре у нее начались головные боли, проблемы со сном, насморк и кашель, однако врачи затруднялись поставить диагноз и списывали симптомы на аллергию.

«Куда бы я ни шла, всегда в кармане у меня была пачка носовых платочков», — рассказывает Джексон.

Выяснить истинную причину недомоганий удалось только в 2018 году, когда она попала к квалифицированному отоларингологу, который обнаружил небольшую дыру между черепом и cтенкой носа, через которую протекала спинномозговая жидкость. В день женщина теряла примерно 250 миллилитров ликвора. Чтобы заделать дыру, врачи использовали жировую ткань самой пациентки.

Спинномозговая жидкость постоянно циркулирует в желудочках головного мозга, ликворопроходящих путях, субарахноидальном пространстве головного и спинного мозга. Ликвор предохраняет их от механических воздействий и обеспечивает поддержание постоянного внутричерепного давления. Утечка жидкости может привести к развитию опасных заболеваний, в том числе менингита.

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