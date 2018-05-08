70-летняя бабушка надела выпускное платье внучки на собственную свадьбу

20-летняя Тори из Техаса поделилась в Twitter забавной историей и фото своей бабушки Пэнни. Оказалось, что бодрая пенсионерка попросила у внучки выпускное платье, чтобы отправиться в нем к алтарю со своим избранником в Лас-Вегасе.

Читайте также Американец женился на подруге, которую добивался 36 лет

Своего 74-летнего супруга Ричарда 70-летняя Пэнни встретила на сайте знакомств. Зная о близких отношениях между бабушкой и внучкой, Ричард сначала попросил руки своей избранницы у Тори, которая чуть позже организовала для бабули веселый девичник. Более того, она сопровождала Пэнни к алтарю в Лас-Вегасе и даже одолжила бабушке для такого важного случая свое выпускное платье.

Рассказывая эту забавную историю своим подписчикам, Тори также отметила, что бабушка — ее лучшая подруга и они частенько веселятся на вечеринках вместе.

Для юной американки было большой честью, что ее дорогая бабушка выбрала для своей свадьбы именно это платье.