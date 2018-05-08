В День Победы на Средний Урал обрушится ураган

Как сообщают в Уралгидромете, днем 9 мая в Свердловской области ожидаются дождь и сильный ветер — 6−11 м/с, с порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха в регионе составит +8, +13 градусов, на юге — до +17 градусов. В Екатеринбурге днем будет облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен умеренный дождь. Воздух пргреется до 14−16 градусов. Ветер будет дуть южный и юго-западный со скоростью 6−11 м/с, днем возможны порывы до 16 м/с.

В свердловском ГУ МЧС призывают горожан быть бдительными и соблюдать меры предосторожности. Рыбакам, охотникам и туристам следует воздержаться от походов в лес и на водоемы, на улице при усилении ветра не следует стоять возле недостроенных зданий, деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. Укрыться от непогоды лучше в подземных переходах или подъездах зданий. Дома не следует оставлять открытыми окна и балконы, дачникам стоит обратить внимание на то, хорошо ли укреплены на участках теплицы и другие конструкции. Также стоит быть осторожными при разведении огня на открытом воздухе, из-за сильного ветра он может очень быстро распространяться.