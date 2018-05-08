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15:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

В День Победы казанские парковки станут бесплатными

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В День Победы, 9 мая, муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно, сообщает пресс-служба мэрии.

Постановление исполкома Казани определило режим работы паркинга в майские праздники. Так, оставить свою машину на парковке без взимания платы можно не только в День Победы, но и в воскресенье, 13 мая. Кроме того, парковки будут бесплатно работать также 20 и 27 мая.

В будни стоимость парковки составляет 30−70 рублей. Оплатить машиноместо можно через паркоматы на улицах, на портале «Казанский паркинг», через мобильное приложение или sms. Уклонение от оплаты влечет за собой штраф в 2,5 тыс. рублей.

Расположение парковок указано на портале «Казанский паркинг».

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