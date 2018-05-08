В День Победы казанские парковки станут бесплатными

Постановление исполкома Казани определило режим работы паркинга в майские праздники. Так, оставить свою машину на парковке без взимания платы можно не только в День Победы, но и в воскресенье, 13 мая. Кроме того, парковки будут бесплатно работать также 20 и 27 мая.