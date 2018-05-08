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15:24 (мск), источник: РИА Крым

«Бессмертный полк», парады и концерты: как города Крыма отметят 9 Мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. В 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в каждом городе Крыма будут организованы парады, полевые кухни с солдатской кашей, красочные салюты, концерты и спортивные соревнования.

Источник: РИА "Новости"

Также в населенных пунктах состоится шествие «Бессмертного полка». Основные мероприятия в честь 9 Мая на полуострове — в материале РИА Новости Крым.

Симферополь

В крымской столице торжественные мероприятия начнутся в 8.50 с церемонии возложения цветов на Военном мемориальном кладбище на улице Старозенитная. Позже, с 10.00 до 10.45, на проспекте Кирова (от площади им Амет-Хана Султана до площади Советской) состоится военный парад. Здесь торжественным маршем пройдет личный состав частей Симферопольского гарнизона и проедет механизированная колонна военной техники.

В 11.00 начнется шествие «Бессмертного полка». Колонны будут формировать с 8.45 на улице Севастопольской возле здания Совета министров Крыма (перекресток ул. Чехова до ул. Козлова). Участники акции пройдут по улицам Чехова, Кирова, Карла Маркса, Павленко в парк им. Гагарина, где возложат цветы к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата.

Кроме того, с самого утра до 15.00 на площади Ленина будет проходить выставка военной техники, вооружения и стрелкового оружия. А в 16.00 на стадионе «Фиолент» запланирован финал Кубка Крымского футбольного союза.

В 18.00 в центре Симферополе начнется праздничный концерт, который завершится в 22:00 фейерверком.

Севастополь

Одним из главных событий в городе-герое станет военный парад. Он пройдет в 10.00 на площади Нахимова. В нем примут участие более 1,5 тыс военнослужащих, юнармейцев, представителей Нацгвардии и МЧС. В механизированной части парада задействуют свыше 30 единиц боевой техники, в том числе танк Т-72Б3, бронеавтомобиль «Рысь, миномет «Поднос», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» бронетранспортеры, т.д. При этом впервые в Севастополе в колонну боевой техники встанет зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны С-400 «Триумф».

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Затем состоится шествие «Бессмертного полка», в котором смогут принять участие все желающие.

Вместе с тем на входе в Приморский бульвар, сквере воинов-интернационалистов, сквере имени Героя Советского Союза Марии Байды и на других площадках города будет развернута полевая кухня.

На Приморском бульваре в 16.00 жители и гости Севастополя смогут посетить праздничный концерт с участием местных творческих коллективов и кадетского хора.

В 18.00 на площади Нахимова состоится театрализованная концертная программа. А в 22.00 в акватории Севастопольской бухты можно будет понаблюдать за артиллерийским салютом и фейерверком.

Кроме того, мероприятия пройдут в населенных пунктах, входящих в состав Севастополя. Например, в 8.30 в Балаклаве состоится возложение цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны. В это же время в селе Андреевка пройдет литургия памяти погибших воинов, а в селе Терновка — митинг, посвященный Дню Победы. В 15.00 в античном театре музея-заповедника «Херсонес Таврический» пройдет концерт молодых солистов Мариинского театра.

Керчь

Мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине Великой Победы, начнутся в 10.00 с военного парада на улице Кирова. В 11.00 празднование продолжится акцией «Бессмертный полк». Ее участники пройдут до Вечного огня в сквере Славы.

В 11.30 будут возложены цветы к Обелиску Славы на горе Митридат, а в 12.30 организуют солдатский привал и праздничную концертную программу «Где же вы теперь, друзья-однополчане».

Следующей точкой празднования станет сквер Мира, где в рамках международной патриотической акции «Рекорд Победы» пройдут показательные выступления спортивных клубов города. В этом же сквере с 13.00 до 17.00 будет продолжаться акция «Найти солдата».

Наиболее активная развлекательная программа в городе-герое ожидается на площади им Ленина с 15.00. Там на протяжении двух часов будет идти фестиваль военно-патриотической песни «Поклонимся великим тем годам». В 17.00 отдыхающих ждет полуторачасовая концертная программа с участием городских духовых оркестров «Марш Победы». По ее завершении выступит вокальный ансамбль «Скрыня» из Краснодара. Также запланировано часовое выступление московской группы «7Б», которое завершится военным салютом в 22.00.

Феодосия

Феодосия начнет отмечать День Победы в 7.15: в военном порту состоится акция «Военные корабли». В 9.15 около мемориала «Вечный огонь» пройдет панихида по погибшим в Великой Отечественной войне. Позже, в 10.00, начнется парад Победы, а затем пройдет «Бессмертный полк». Колонны начнут формировать возле музея древностей в 9.00.

В полдень на Привокзальной площади можно будет посмотреть концерт-марафон с участием творческих коллективов региона. Праздник завершится в 21.00 салютом.

Ялта

Традиционный митинг и военно-историческая реконструкция «Полевой лагерь бойцов Красной армии» на территории мемориального комплекса «Холм Славы» начнутся в 10.00. А в 14.00 состоится шествие «Бессмертного полка», колонны пройдут по набережной города от гостиницы «Ореанда» до сцены в районе круглого фонтана.

С 15.00 до 19.30 на главной сцене Ялты проведут три концертных программы. Затем начнется праздничная дискотека, которая завершится фейерверком в 21.00.

Шествия «Бессмертного полка» состоятся и в других населенных пунктах, входящих в состав Ялты. Например, в Алупке акция начнется в 11.30, в Симеизе и Форосе — в 9.45.

Судак

Городские власти приглашают всех желающих принять участие в шествии «Бессмертного полка», колонны которого начнут формировать в 9.00 возле Дома культуры. Через 40 минут участники акции с фотографиями своих воевавших предков пройдутся по центральным улицам Судака.

В 10.00 на Холме Славы начнется мероприятие «Поклонимся великим тем годам!». Немного позже, в 10.40, народный духовой оркестр Судакского дома культуры выступит на центральной набережной курорта. Часом позже местные творческие коллективы представят праздничную концертную программу «Май. Весна. Победа».

Вместе с тем для ветеранов Великой Отечественной войны, жителей и гостей города на центральной набережной будет организована полевая кухня.

Евпатория

Весь день на Театральной площади курортного города будет работать выставка образцов боевой техники. Торжественный военный марш с военнослужащими Евпаторийского гарнизона начнется в 10.00, после чего пройдут колонны «Бессмертного полка». Желающие стать участниками акции должны прийти на построение в 8.30 на пересечение проспекта Ленина и улицы Полупанова.

В 11.00 в сквере Героев Чернобыля, сквере имени Ленина и на Театральной площади развернут полевую кухню.

Вечерняя часть программы начнется на Театральной площади в 19.00. Здесь состоится концерт «Победный май», который завершится в 21.00 праздничным салютом.

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