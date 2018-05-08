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16:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе ветерану войны вернули право на жилье

90-летняя участница Великой Отечественной войны подарила злоумышленнице долю в 2-х комнатной квартире.

В городе-герое восстановлены права участника Великой Отечественной войны на жилье — ветеран стала жертвой обмана.

— Прокуратура Нахимовского района города Севастополя проверила обращение 90-летней жительницы города, участника Великой Отечественной войны о нарушении ее жилищных прав, — сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя, — установлено, что пожилая женщина, будучи введенной злоумышленницей в заблуждение под предлогом подписания доверенности на представительство ее интересов, подарила свою долю в двухкомнатной квартире.

Надзорное ведомство, чтобы восстановить справедливость и защитить права участника войны предъявила в Нахимовский районный суд исковое заявление о признании договора дарения недействительным.

Нахимовский народный суд поддержал иск прокуратуры. На сегодняшний день решение суда вступило в законную силу — ветеран стала полноправной хозяйкой квартирной доли.

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