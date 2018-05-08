В Севастополе ветерану войны вернули право на жилье
90-летняя участница Великой Отечественной войны подарила злоумышленнице долю в 2-х комнатной квартире.
90-летняя участница Великой Отечественной войны подарила злоумышленнице долю в 2-х комнатной квартире.
В
— Прокуратура Нахимовского района города Севастополя проверила обращение 90-летней жительницы города, участника Великой Отечественной войны о нарушении ее жилищных прав, — сообщает
Надзорное ведомство, чтобы восстановить справедливость и защитить права участника войны предъявила в Нахимовский районный суд исковое заявление о признании договора дарения недействительным.
Нахимовский народный суд поддержал иск прокуратуры. На сегодняшний день решение суда вступило в законную силу — ветеран стала полноправной хозяйкой квартирной доли.