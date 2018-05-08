В Севастополе ветерану войны вернули право на жилье

— Прокуратура Нахимовского района города Севастополя проверила обращение 90-летней жительницы города, участника Великой Отечественной войны о нарушении ее жилищных прав, — сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя, — установлено, что пожилая женщина, будучи введенной злоумышленницей в заблуждение под предлогом подписания доверенности на представительство ее интересов, подарила свою долю в двухкомнатной квартире.