В Севастополе в парке Победы открыли светомузыкальный фонтан

В Севастополе появился «поющий» фонтан. Находится он на набережной в районе парка Победы. Открыли его специально в преддверии Дня Победы.

Он отметил, что реконструкция парка будет продолжена. Территория изменится до неузнаваемости. До конца 2018 года там появятся белоснежные колонны, проходя мимо которых можно будет выйти к морю, спортивные площадки, новые пешеходные дорожки, тысячи зеленых насаждений и цветочных клумб, и еще больше фонтанов.