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15:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе в парке Победы открыли светомузыкальный фонтан

Парковую зону продолжат приводить в порядок.

В Севастополе появился «поющий» фонтан. Находится он на набережной в районе парка Победы. Открыли его специально в преддверии Дня Победы.

— Фонтан стал хорошим подарком для горожан в преддверии 9 Мая, — говорит заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев.

Он отметил, что реконструкция парка будет продолжена. Территория изменится до неузнаваемости. До конца 2018 года там появятся белоснежные колонны, проходя мимо которых можно будет выйти к морю, спортивные площадки, новые пешеходные дорожки, тысячи зеленых насаждений и цветочных клумб, и еще больше фонтанов.

Напомним, на обустройство парка по госконтракту потратят 1 млрд 79 млн рублей. Планируются еще выделить примерно 150 млн рублей.

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