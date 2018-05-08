Волжский полицейский получил награду за смелость на пожаре

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, майор полиции получил награду за работу при ликвидации августовских пожаров, вспыхнувших в прошлом году в Волжском.

В конце лета прошлого года ряд районов Волгоградской области были охвачены ландшафтными пожарами. Огненная стихия подступила и к частному сектору в Волжском. Вскоре поступило сообщение, что пламя с травы перекинулось на дома четырех дачных обществ. Спасать людей и тушить дома поехали полицейские.

Майор полиции Салават Курмагазиев и замначальника отдела ГИБДД Дмитрий Гринцов осматривали горящий дом и неожиданно услышали крики о помощи. Пытаясь спастись от пламени, 75-летняя женщина и ее сын попали в самый его эпицентр.