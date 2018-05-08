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17:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Волжский полицейский получил награду за смелость на пожаре

Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко вручил медаль «За смелость во имя спасения» начальнику пункта полиции отдела полиции № 1 УМВД по Волжскому Салавату Курмагазиеву.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, майор полиции получил награду за работу при ликвидации августовских пожаров, вспыхнувших в прошлом году в Волжском.

В конце лета прошлого года ряд районов Волгоградской области были охвачены ландшафтными пожарами. Огненная стихия подступила и к частному сектору в Волжском. Вскоре поступило сообщение, что пламя с травы перекинулось на дома четырех дачных обществ. Спасать людей и тушить дома поехали полицейские.

Майор полиции Салават Курмагазиев и замначальника отдела ГИБДД Дмитрий Гринцов осматривали горящий дом и неожиданно услышали крики о помощи. Пытаясь спастись от пламени, 75-летняя женщина и ее сын попали в самый его эпицентр.

На служебной машине повышенной проходимости полицейские смогли проехать к окруженным огнем дачникам и вывезти их в безопасное место.

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