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16:11 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Россияне радуются в День Победы и считают его народным праздником

Треть граждан собираются на парады в своих городах.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Около половины (48%) россиян радуются в День Победы, а 29% россиян испытывают 9 мая скорбь. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». По данным ФОМ, 54% респондентов называют День Победы народным праздником, государственным торжеством его считают 36%.

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80% опрошенных ФОМ россиян сообщили, что присоединятся к «памятным мероприятиям» в честь Дня Победы в своем населенном пункте. Следует отметить, что с 2012 года эта цифра выросла на 20%: тогда на мероприятиях планировали присутствовать 60% граждан. При этом, по данным ВЦИОМа, 55% опрошенных граждан планирует принимать участие в «праздничных торжествах». По сравнению с 2012 годом эта цифра выросла на 18%: тогда отмечать День Победы планировало 37% респондентов.

В то же время, по данным «Левада-центра», в 2018 году 73% россиян примут участие в торжественных мероприятиях. В сравнении с прошлым годом данная цифра немного уменьшилась: в 2017 году 76% граждан планировали отмечать День Победы. Наибольшее количество россиян, планировавших присоединиться к празднованиям, было в 1995 году — в 50-летнюю годовщину Дня Победы. Тогда на мероприятия планировало прийти 82% граждан.

Каждый третий отпрошенный (31%) планирует смотреть праздничный салют, а каждый четвертый (24%) — проведет этот день с близкими людьми.
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29% респондентов заявили, что обычно присутствуют на парадах Победы (в 2010 году мероприятия посещали 10% россиян). Россияне считают, что основные функции парада Победы — это сохранение памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне (34%) и выражение благодарности предкам (32%). По мнению респондентов, также торжество помогает воспитывать патриотизм у молодого поколения (19%). В свою очередь, 21% граждан считают, что парад — это возможность показать военную мощь государства. Все данные в этом абзаце — результаты опросов ВЦИОМа.

По мнению 54% респондентов ФОМ, День Победы — это народный праздник, государственным праздником его считают 34%. По данным «Левада-центра», 48% россиян 9 мая чувствуют «радость в связи с тем, что страна одержала победу в Великой войне» (в 2015 году радость чувствовали 59% граждан), скорбь испытывает 29% опрошенных.

Татьяна Алексеенко, Андрей Перцев

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