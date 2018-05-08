Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Кирстен Данст родила первенца
Как снимали знаменитую сцену в бане в фильме "А зори здесь тихие"
Папа римский с голубем мира: лучшие мемы о гостях Met Gala
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
Пентагон в ярости: Москва «быкует» в Черном море
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Папа римский с голубем мира: лучшие мемы о гостях Met Gala
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Волочкова не постеснялась раздеться на людях – СМИ
Туризм оказался очень вредным для окружающей среды
В Москве построят горнолыжный курорт
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
15:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

За спокойствием улиц Екатеринбурга бдит аналог «Большого брата»

На улице Радищева.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге на улице Радищева начала работать единая диспетчерская служба, объединившая в себе функции дежурной диспетчерской службы ЖКХ (телефон 005) и системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Об этом сообщил в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний» первый вице-мэр уральской столицы Алексей Кожемяко.

По словам чиновника, служба будет принимать сигналы без выходных, 24 часа в сутки, используя новейшее техническое обеспечение, в том числе 1 600 камер видеонаблюдения, установленных на улицах города. Современные технологии позволят не только оперативно получать с них изображение, но и в случае необходимости регулировать ракурс картинки и ее разрешение.

Также на пульты диспетчеров будут поступать сигналы с навигационных датчиков коммунальной техники, автомобилей «Скорой помощи», автобусов, троллейбусов и трамваев, курсирующих по Екатеринбургу. Как пояснил Алексей Кожемяко, эти службы будут действовать в трех режимах: повседневном, событийном и чрезвычайном.

В частности, в событийном режиме функционал службы пройдет проверку во время матчей Чемпионата мира по футболу 2018. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», они пройдут на поле «Екатеринбург Арены» 15-го, 21-го, 24-го и 27 июня.

Все новости региона
Капчук "спрятался" от спецслужб в посольстве РФ в Загребе
Медведев оценил исполнение нового указа Путина в 8 трлн рублей
Что будет с рублем после майских праздников
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
На Украине обвинили Путина в стремлении вернуть Советский Союз
Как ошибки в документах портят жизнь
В США оценили последствия ядерного удара со стороны России
Астролога оштрафовали за предсказание победы Путина на выборах
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Встречай, РФПЛ! Все, что нужно знать о новичках Премьер-Лиги В ФНЛ определилась первая четверка
Авто
Новый недорогой кроссовер Volkswagen: тиражи будут огромными В марте этого года на Пекинском автосалоне был представлен концепт-кроссовер Volkswagen Powerful Family SUV: теперь стало известно, что его серийная версия будет называться Tharu
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Съемки жилья: почему собственникам квартир лучше не следить за арендаторами
Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь