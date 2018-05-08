За спокойствием улиц Екатеринбурга бдит аналог «Большого брата»

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге на улице Радищева начала работать единая диспетчерская служба, объединившая в себе функции дежурной диспетчерской службы ЖКХ (телефон 005) и системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Об этом сообщил в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний» первый вице-мэр уральской столицы Алексей Кожемяко.

По словам чиновника, служба будет принимать сигналы без выходных, 24 часа в сутки, используя новейшее техническое обеспечение, в том числе 1 600 камер видеонаблюдения, установленных на улицах города. Современные технологии позволят не только оперативно получать с них изображение, но и в случае необходимости регулировать ракурс картинки и ее разрешение.

Также на пульты диспетчеров будут поступать сигналы с навигационных датчиков коммунальной техники, автомобилей «Скорой помощи», автобусов, троллейбусов и трамваев, курсирующих по Екатеринбургу. Как пояснил Алексей Кожемяко, эти службы будут действовать в трех режимах: повседневном, событийном и чрезвычайном.