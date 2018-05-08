Из Крыма в Воронеж запускают дополнительные авиарейсы

Источник: Комсомольская правда

Из Симферополя в Воронеж с июня будет летать еще больше самолетов. Количество рейсов по данному направлению увеличится до двух в неделю. Вылеты стартуют с 10 июня.

Перелеты будут выполняться по выходным. Вылет из Симферополя запланирован на 10.10 по субботам и 19.05 по воскресеньям. Время в пути — около 2 часов.

— Все рейсы будут выполняться до конца августа на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 вместимостью 50 кресел, — уточнили в прес-службе аэропорта «Симферополь».

Напомним, с 9 июня авиакомпания «РусЛайн» начнет выполнение рейсов в Симферополь по 6 направлениям: в Нальчик, Воронеж, Владикавказ, Ставрополь, Липецк и Тамбов.