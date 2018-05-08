Писатель Иэн Макьюэн помог сыну написать эссе по своему роману. Тот получил тройку

Британский писатель Иэн Макьюэн поделился с журналистами забавной историей. Он рассказал, что школе его младшему сыну Грегу задали написать эссе по роману «Невыносимая любовь», который входит в школьную программу и автором которого является сам Макьюэн.

Иэн сына пожалел и дал ему несколько советов, на что следует обратить внимание. Что в итоге написал ребенок — он не знает, но тот получил за эссе только «тройку».

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Макьюэн, который является лауреатом Букеровской премии и входит в список 50 величайших британских писателей, творивших в период с 1945 года, по версии журнала Times, предположил, что, скорее всего, они с преподавателем не сошлись во мнении относительно одного из героев романа.