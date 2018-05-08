Писатель Иэн Макьюэн помог сыну написать эссе по своему роману. Тот получил тройку

Британский писатель Иэн Макьюэн поделился с журналистами забавной историей. Он рассказал, что школе его младшему сыну Грегу задали написать эссе по роману «Невыносимая любовь», который входит в школьную программу и автором которого является сам Макьюэн.
Иэн сына пожалел и дал ему несколько советов, на что следует обратить внимание. Что в итоге написал ребенок — он не знает, но тот получил за эссе только «тройку».
Макьюэн, который является лауреатом Букеровской премии и входит в список 50 величайших британских писателей, творивших в период с 1945 года, по версии журнала Times, предположил, что, скорее всего, они с преподавателем не сошлись во мнении относительно одного из героев романа.
Писатель также отметил, что плохая оценка его не так сильно огорчила, как тот факт, что сына заставили принудительно читать роман своего отца.