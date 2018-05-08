Одноклассники ко Дню Победы запустили онлайн-акцию Бессмертный полк

Источник: Пресс-служба «Одноклассники»

Из архивных фотографий ветеранов, загруженных с хэштегом #БессмертныйПолк, будет сформирована лента историй войны: пользователи со всего мира смогут увидеть десятки тысяч снимков. Лента будет обновляться в режиме реального времени, и каждая история участника Великой Отечественной войны будет заметна для миллионов пользователей ОК.

В День Победы в Одноклассниках также можно будет в прямом эфире смотреть Парады Победы из разных городов России. В этот раз зрители получат возможность наблюдать не только за Парадами, но и за шествием «Бессмертного полка» и праздничным салютом. Прямые включения пройдут из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Севастополя, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска, Читы, Владивостока и Хабаровска.

Сегодня в ОК появилась новая эмоция «9 мая» с цветком гвоздики, с помощью которой пользователи могут реагировать на публикации, фотографии и видео, посвященные Дню Победы. На музыкальной платформе социальной сети при первом прослушивании трека 9 мая пользователи услышат 30-секундный аудиоролик с легендарным объявлением Победы Юрием Левитаном.

Источник: Пресс-служба «Одноклассники»