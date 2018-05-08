Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Ксения Собчак жалеет, что уделяла мало времени сыну
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Папа римский с голубем мира: лучшие мемы о гостях Met Gala
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
СМИ: Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Олег Газманов кардинально сменил имидж
Поклонники восхищаются стройной фигурой Любови Толкалиной
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Волочкова не постеснялась раздеться на людях – СМИ
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
15:03 (мск), источник: РИА Новости

Одноклассники ко Дню Победы запустили онлайн-акцию Бессмертный полк

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В социальной сети Одноклассники ко Дню Победы пройдет онлайн-акция #БессмертныйПолк. Пользователи смогут поделиться историями родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, и узнать истории ветеранов в отдельной ленте фотографий. Также к 9 мая в ОК появилась праздничная эмоция, а в День Победы в соцсети пройдут прямые эфиры Парадов из разных городов России.

Источник: Пресс-служба «Одноклассники»

Из архивных фотографий ветеранов, загруженных с хэштегом #БессмертныйПолк, будет сформирована лента историй войны: пользователи со всего мира смогут увидеть десятки тысяч снимков. Лента будет обновляться в режиме реального времени, и каждая история участника Великой Отечественной войны будет заметна для миллионов пользователей ОК.

В День Победы в Одноклассниках также можно будет в прямом эфире смотреть Парады Победы из разных городов России. В этот раз зрители получат возможность наблюдать не только за Парадами, но и за шествием «Бессмертного полка» и праздничным салютом. Прямые включения пройдут из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Севастополя, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска, Читы, Владивостока и Хабаровска.

Сегодня в ОК появилась новая эмоция «9 мая» с цветком гвоздики, с помощью которой пользователи могут реагировать на публикации, фотографии и видео, посвященные Дню Победы. На музыкальной платформе социальной сети при первом прослушивании трека 9 мая пользователи услышат 30-секундный аудиоролик с легендарным объявлением Победы Юрием Левитаном.

Источник: Пресс-служба «Одноклассники»

Также социальная сеть совместно с телеканалом «Россия 1» запустила конкурс на лучшее исполнение «Катюши». Пользователи могут создать прямой эфир в стриминговом приложении OK Live с хэштегом #КАТЮШАЯРОССИЯ и с помощью функции караоке исполнить легендарную песню для своих друзей и других пользователей. Лучшие стримы будут показаны в праздничном эфире телеканала «Россия 1», где наряду с обычными пользователями «Катюшу» будут исполнять и знаменитые артисты.

 В Германии оценили вероятность военного столкновения Европы и России
Британия будет преследовать Россию везде
Медведев оценил исполнение нового указа Путина в 8 трлн рублей
Что будет с рублем после майских праздников
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
На Украине обвинили Путина в стремлении вернуть Советский Союз
Как ошибки в документах портят жизнь
В США оценили последствия ядерного удара со стороны России
Астролога оштрафовали за предсказание победы Путина на выборах
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Встречай, РФПЛ! Все, что нужно знать о новичках Премьер-Лиги В ФНЛ определилась первая четверка
Авто
Новый недорогой кроссовер Volkswagen: тиражи будут огромными В марте этого года на Пекинском автосалоне был представлен концепт-кроссовер Volkswagen Powerful Family SUV: теперь стало известно, что его серийная версия будет называться Tharu
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
В Венесуэле открыли отель, в котором принимают только криптовалюту
Большинство сайтов по бронированию жилья признали опасными
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь