Одноклассники ко Дню Победы запустили онлайн-акцию Бессмертный полк
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В социальной сети Одноклассники ко Дню Победы пройдет
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В социальной сети Одноклассники ко Дню Победы пройдет
Из архивных фотографий ветеранов, загруженных с хэштегом #БессмертныйПолк, будет сформирована лента историй войны: пользователи со всего мира смогут увидеть десятки тысяч снимков. Лента будет обновляться в режиме реального времени, и каждая история участника Великой Отечественной войны будет заметна для миллионов пользователей ОК.
В День Победы в Одноклассниках также можно будет в прямом эфире смотреть Парады Победы из разных городов России. В этот раз зрители получат возможность наблюдать не только за Парадами, но и за шествием «Бессмертного полка» и праздничным салютом. Прямые включения пройдут из Москвы,
Сегодня в ОК появилась новая эмоция «9 мая» с цветком гвоздики, с помощью которой пользователи могут реагировать на публикации, фотографии и видео, посвященные Дню Победы. На музыкальной платформе социальной сети при первом прослушивании трека 9 мая пользователи услышат 30-секундный аудиоролик с легендарным объявлением Победы Юрием Левитаном.
Также социальная сеть совместно с телеканалом «Россия 1» запустила конкурс на лучшее исполнение «Катюши». Пользователи могут создать прямой эфир в стриминговом приложении OK Live с хэштегом #КАТЮШАЯРОССИЯ и с помощью функции караоке исполнить легендарную песню для своих друзей и других пользователей. Лучшие стримы будут показаны в праздничном эфире телеканала «Россия 1», где наряду с обычными пользователями «Катюшу» будут исполнять и знаменитые артисты.