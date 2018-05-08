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15:21 (мск), источник: АиФ Омск

Аварийные службы Омска 9 мая работают в режиме повышенной готовности

Телефоны экстренных служб напоминают в мэрии г. Омска.

Источник: Агентство «Москва»

В администрации города Омска собщают, что в период майских праздников все аварийно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний города работают круглосуточно, в режиме повышенной готовности, включая возможную вероятность экстренного реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных происшествий.

Специалисты напоминают омичам номера телефонов, по которым следует обращаться при возникновении непредвиденных ситуаций:

  • ОАО города Омска «Омскэлектро», телефоны: 32−22−15, 65−33−19, 55−05−57, 37−26−66;
  • ОАО «ОмскВодоканал», телефоны диспетчерской (водопровод): 75−16−00, 73−43−11; телефоны диспетчерской (канализация): 75−04−00, 78−22−26;
  • ОАО «Омскгоргаз», телефоны: 70−04−04, 97−73−77;
  • ОАО «Омскоблгаз», телефоны: 71−38−38, 71−19−49;
  • СП «Тепловые сети» ОАО «ТГК -11», телефоны: 40−06−91, 41−25−00;
  • МП города Омска «Тепловая компания», телефоны: 68−05−46, 68−39−68;
  • Филиал ОАО «МРСК Сибири» — «Омскэнерго», телефон горячей линии: 8−800−1000−380;
  • ООО «Плазма» (газоснабжение), телефоны: 67−22−22, 57−94−83;

Управление единой дежурно-диспетчерской службы города Омска — телефон: 78−78−78.

При обнаружении подозрительных предметов, имеющих сходство со взрывными устройствами, оружием и боеприпасами, необходимо незамедлительно информировать:

  • УФСБ России по Омской области, телефон: 23−30−00;
  • УМВД России по городу Омску, телефоны: 79−22−00 или 02.

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов всех операторов сотовой связи, действующих на территории города и области:

  • пожарная охрана и служба спасения МЧС — 101;
  • полиция — 102;
  • скорая помощь — 103;
  • аварийная служба газа — 104.
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