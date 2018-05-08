Аварийные службы Омска 9 мая работают в режиме повышенной готовности
Телефоны экстренных служб напоминают в мэрии г. Омска.
Телефоны экстренных служб напоминают в мэрии г. Омска.
В администрации города Омска собщают, что в период майских праздников все
Специалисты напоминают омичам номера телефонов, по которым следует обращаться при возникновении непредвиденных ситуаций:
Управление единой
При обнаружении подозрительных предметов, имеющих сходство со взрывными устройствами, оружием и боеприпасами, необходимо незамедлительно информировать:
Вызов экстренных служб с мобильных телефонов всех операторов сотовой связи, действующих на территории города и области: