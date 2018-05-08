Аварийные службы Омска 9 мая работают в режиме повышенной готовности

В администрации города Омска собщают, что в период майских праздников все аварийно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний города работают круглосуточно, в режиме повышенной готовности, включая возможную вероятность экстренного реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных происшествий.