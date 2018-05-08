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16:06 (мск), источник: РИА Крым

Севастопольский суд отказал в удовлетворении второго иска к Алтабаевой

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. Ленинский районный суд Севастополя отказал в удовлетворении иска депутата Законодательного собрания Бориса Колесникова к председателю местного парламента Екатерине Алтабаевой.

Источник: РИА "Новости"

«Ленинский районный суд Севастополя, рассмотрев в открытом судебном заседании административное исковое заявление депутата Законодательного собрания Севастополя Колесникова Бориса Дмитриевича к председателю Законодательного собрания Алтабаевой Екатерине Борисовне, решил исковые требования депутата оставить без удовлетворения. Решение может быть обжаловано в течение месяца», — зачитала резолютивное решение суда судья Юлия Степанова.

В окончательной форме решение суда будет обнародовано 14 мая.

Поводом обращения Колесникова в суд послужил отказ Алтабаевой поставить на голосование поправки к законопроекту о бюджете на 2018-й и последующие 2019 и 2020 годы. Рассмотрение документа проходило в конце 2017 года. По словам депутата, в суде он хотел добиться признания нарушения регламента Заксобрания, чтобы в будущем пресечь подобные нарушения.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в понедельник, 7 мая, Ленинский районный суд Севастополя отказал в удовлетворении иска губернатора города Дмитрия Овсянникова к председателю Законодательного собрания Екатерине Алтабаевой.

Правительство города подало с иск на главу Заксобрания за отказ созвать внеочередную сессию в конце 2017 года по требованию губернатора Дмитрия Овсянникова, чтобы принять закон о бюджете. По его словам, спикер нарушила 184 федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Сама Алтабаева назвала иск против нее «злоупотреблением правом».

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