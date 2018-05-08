На Кубани 9 Мая прогнозируют ливни с градом

Источник: ЮГА.ру

По данным Краснодарского гидрометцентра, 9 и 10 мая в регионе сохранится штормовое предупреждение о комплексе неприятных явлений. Местами в крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

На юго-восточных притоках Кубани и в реках Адыгеи ожидается резкий подъем уровня воды, местами — до неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.