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15:52 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани 9 Мая прогнозируют ливни с градом

В Краснодарском крае до 10 мая будет действовать экстренное предупреждение по непогоде.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 72% 766 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: ЮГА.ру

По данным Краснодарского гидрометцентра, 9 и 10 мая в регионе сохранится штормовое предупреждение о комплексе неприятных явлений. Местами в крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

На юго-восточных притоках Кубани и в реках Адыгеи ожидается резкий подъем уровня воды, местами — до неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По прогнозам метеорологов, в ночь на 9 мая будет 11−16 °С, днем до 18−23°, 10 мая местами потеплеет до 25 °C. В Краснодаре в среду и четверг ожидается дождь и слабый ветер. Днем термометры покажут около 21 °C.

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