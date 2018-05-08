Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это удар»: Россия превзошла ожидания украинцев Крымским мостом
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Как растит детей мама-педиатр: личный опыт
Туризм оказался очень вредным для окружающей среды
Олег Газманов кардинально сменил имидж
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Пентагон в ярости: Москва «быкует» в Черном море
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
СМИ: Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Папа римский с голубем мира: лучшие мемы о гостях Met Gala
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Волочкова не постеснялась раздеться на людях – СМИ
Собачница, избившая 3-летнего ребенка ногами, наказана - СМИ
Поединки Федора Емельяненко назвали фальшивкой
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
16:28 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградцам предлагают бесплатно проверить уровень сахара в крови

Калининградцам предлагают бесплатно проверить уровень сахара в крови. Акция пройдет в областном центре 14 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мобильный центр здоровья Областного центра медицинской профилактики и реабилитации разместится перед спорткомплексом «Янтарный» (Калининград, ул. Согласия, 39). Здесь ждут всех желающих с 10.00 до 13.00.

«Для наибольшей достоверности исследования специалисты советуют делать его натощак. Если в день проведения анализа крови был прием пищи, необходимо предупредить об этом специалиста», — предупреждают в администрации.

Напомним, почти 28 тысяч калининградцев болеют сахарным диабетом.

Все новости региона
Топ-5 вкусных блюд на мангале
Подсчитаны расходы на выполнение нового майского указа Путина
Что будет с рублем после майских праздников
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
Писатель помог сыну с эссе по своей книге, но тот получил тройку
Как ошибки в документах портят жизнь
Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей
Подтвердился второй зарубежный визит Ким Чен Ына
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Встречай, РФПЛ! Все, что нужно знать о новичках Премьер-Лиги В ФНЛ определилась первая четверка
Авто
Новый недорогой кроссовер Volkswagen: тиражи будут огромными В марте этого года на Пекинском автосалоне был представлен концепт-кроссовер Volkswagen Powerful Family SUV: теперь стало известно, что его серийная версия будет называться Tharu
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь