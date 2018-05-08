Калининградцам предлагают бесплатно проверить уровень сахара в крови

Мобильный центр здоровья Областного центра медицинской профилактики и реабилитации разместится перед спорткомплексом «Янтарный» (Калининград, ул. Согласия, 39). Здесь ждут всех желающих с 10.00 до 13.00.

«Для наибольшей достоверности исследования специалисты советуют делать его натощак. Если в день проведения анализа крови был прием пищи, необходимо предупредить об этом специалиста», — предупреждают в администрации.