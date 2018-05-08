«Уезжайте из нашего города!»: чиновник мэрии Екатеринбурга ответил горожанам, недовольным перекрытиями улиц
Жители Екатеринбурга, недовольные постоянными перекрытиями улиц для репетиций парада Победы, могут уехать на ПМЖ в другие территории.
Жители Екатеринбурга, недовольные постоянными перекрытиями улиц для репетиций парада Победы, могут уехать на ПМЖ в другие территории.
Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы — Екатеринбург» заявил заместитель главы администрации города Михаил Матвеев.
«Люди должны понимать, что они живут в Екатеринбурге. Если не нравятся эти перекрытия — пожалуйста, смените место жительства. Поезжайте жить в Арамиль, в Сысерть или
Напомним, последняя, генеральная репетиция парада прошла накануне. В преддверии завтрашних праздничных торжеств перекрытия начнутся уже сегодня вечером.