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16:03 (мск), источник: ЕАН

«Уезжайте из нашего города!»: чиновник мэрии Екатеринбурга ответил горожанам, недовольным перекрытиями улиц

Жители Екатеринбурга, недовольные постоянными перекрытиями улиц для репетиций парада Победы, могут уехать на ПМЖ в другие территории.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы — Екатеринбург» заявил заместитель главы администрации города Михаил Матвеев.

«Люди должны понимать, что они живут в Екатеринбурге. Если не нравятся эти перекрытия — пожалуйста, смените место жительства. Поезжайте жить в Арамиль, в Сысерть или куда-то еще, — предложил чиновник. — Если вы живете в Екатеринбурге, вы должны понимать, что в городе проходит военный парад. Для того чтобы он состоялся хорошо, красиво — нужно несколько репетиций. И для того чтобы привезти в центр города военную технику, конечно же, нужно перекрывать улицы. Люди должны к этому привыкать».

Напомним, последняя, генеральная репетиция парада прошла накануне. В преддверии завтрашних праздничных торжеств перекрытия начнутся уже сегодня вечером.

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