«Уезжайте из нашего города!»: чиновник мэрии Екатеринбурга ответил горожанам, недовольным перекрытиями улиц

«Люди должны понимать, что они живут в Екатеринбурге. Если не нравятся эти перекрытия — пожалуйста, смените место жительства. Поезжайте жить в Арамиль, в Сысерть или куда-то еще, — предложил чиновник. — Если вы живете в Екатеринбурге, вы должны понимать, что в городе проходит военный парад. Для того чтобы он состоялся хорошо, красиво — нужно несколько репетиций. И для того чтобы привезти в центр города военную технику, конечно же, нужно перекрывать улицы. Люди должны к этому привыкать».