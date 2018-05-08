Где в Башкирии больше всего рождаются и умирают

В эти месяцы рост числа рождений отмечался в двух городских округах — Агидели и Сибае, а также в 29 муниципальных районах республики.

На каждую тысячу населения Башкирии пришлось 11,6 родившихся «против» 10,8 в целом по России.

По данным статистиков, с начала года в регионе умерло 13 тысяч человек или на 2 процента меньше, чем в январе-марте 2017 года. Естественная убыль населения превысила 1,4 тысячи человек.

В целом по стране число умерших превышает число родившихся на 22,3 процента. Естественный прирост населения по итогам первых трех месяцев текущего года наблюдался в 16 субъектах России, включая автономные округа.