Где в Башкирии больше всего рождаются и умирают
УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. За первые три месяца 2018 года в республике родилось почти 11,6 тысячи детей. Это на 4,5 процента меньше, чем год назад, сообщает Башкортостанстат.
УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. За первые три месяца 2018 года в республике родилось почти 11,6 тысячи детей. Это на 4,5 процента меньше, чем год назад, сообщает Башкортостанстат.
В эти месяцы рост числа рождений отмечался в двух городских округах — Агидели и Сибае, а также в 29 муниципальных районах республики.
На каждую тысячу населения Башкирии пришлось 11,6 родившихся «против» 10,8 в целом по России.
По данным статистиков, с начала года в регионе умерло 13 тысяч человек или на 2 процента меньше, чем в
В целом по стране число умерших превышает число родившихся на 22,3 процента. Естественный прирост населения по итогам первых трех месяцев текущего года наблюдался в 16 субъектах России, включая автономные округа.
В Приволжском федеральном округе во всех субъектах сложилась естественная убыль населения.