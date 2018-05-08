Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора»
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Воспитательница в качестве наказания заставила детей пить кипяток
12 способов сохранить порядок в детской
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Папа римский с голубем мира: лучшие мемы о гостях Met Gala
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Волочкова не постеснялась раздеться на людях – СМИ
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
17:44 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде открылась выставка наград, доселе недоступных для посетителей

Волгоградский краеведческий музей представил новую интереснейшую выставку.

Её экспонаты до этого не были доступны широкому зрителю.

В канун празднования 73-й годовщины Дня Победы и в рамках музейного проекта «Открытые фонды музея» музей приглашает на новую уникальную выставку наград России «За службу Отечеству», которая работает с 8 мая. Немаловажное уточнение: посетить экспозицию можно по предварительной записи.

В основе выставки — коллекция наград из фондов краеведческого музея, которая никогда не демонстрировалась посетителям. Выставка «За службу Отечеству» дает возможность проследить историю развития российской наградной системы. Эта большая по объему и разнообразию коллекция включает в себя многие виды российских и советских орденов, медалей, знаков и др. Всего на выставке представлено более 200 экспонатов разных периодов истории нашей страны.

Выставка работает по адресу Волгоград, пр. Ленина 7. Формирование групп по предварительной записи по телефонам: 38−84−39, 38−84−37. Стоимость билета 400 рублей.

Все новости региона
В Волгограде в День Победы состоится матч Кубка России
Госдума утвердила Дмитрия Медведева премьер-министром
Фермер развесил по поселку баннеры к 9 Мая с изображением собаки
Что будет с рублем после майских праздников
Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
США ввели санкции против «Рособоронэкспорта»
Какими были советские рестораны и чем в них кормили
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Не ругайте Малкина! Почему его отказ от ЧМ — не предательство Россиянин сразу после вылета из Кубка Стэнли сказал, что не сможет присоединиться к сборной из-за травмы
Авто
Новый недорогой кроссовер Volkswagen: тиражи будут огромными В марте этого года на Пекинском автосалоне был представлен концепт-кроссовер Volkswagen Powerful Family SUV: теперь стало известно, что его серийная версия будет называться Tharu
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь