В Волгограде открылась выставка наград, доселе недоступных для посетителей
Волгоградский краеведческий музей представил новую интереснейшую выставку.
Волгоградский краеведческий музей представил новую интереснейшую выставку.
Её экспонаты до этого не были доступны широкому зрителю.
В канун празднования 73-й годовщины Дня Победы и в рамках музейного проекта «Открытые фонды музея» музей приглашает на новую уникальную выставку наград России «За службу Отечеству», которая работает с 8 мая. Немаловажное уточнение: посетить экспозицию можно по предварительной записи.
В основе выставки — коллекция наград из фондов краеведческого музея, которая никогда не демонстрировалась посетителям. Выставка «За службу Отечеству» дает возможность проследить историю развития российской наградной системы. Эта большая по объему и разнообразию коллекция включает в себя многие виды российских и советских орденов, медалей, знаков и др. Всего на выставке представлено более 200 экспонатов разных периодов истории нашей страны.
Выставка работает по адресу Волгоград, пр. Ленина 7. Формирование групп по предварительной записи по телефонам: 38−84−39, 38−84−37. Стоимость билета 400 рублей.