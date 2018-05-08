В Волгограде открылась выставка наград, доселе недоступных для посетителей

Её экспонаты до этого не были доступны широкому зрителю.

В канун празднования 73-й годовщины Дня Победы и в рамках музейного проекта «Открытые фонды музея» музей приглашает на новую уникальную выставку наград России «За службу Отечеству», которая работает с 8 мая. Немаловажное уточнение: посетить экспозицию можно по предварительной записи.

В основе выставки — коллекция наград из фондов краеведческого музея, которая никогда не демонстрировалась посетителям. Выставка «За службу Отечеству» дает возможность проследить историю развития российской наградной системы. Эта большая по объему и разнообразию коллекция включает в себя многие виды российских и советских орденов, медалей, знаков и др. Всего на выставке представлено более 200 экспонатов разных периодов истории нашей страны.